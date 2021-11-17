https://ria.ru/20211117/avto-1759390502.html

Назван простой способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто

Назван способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто - РИА Новости, 17.11.2021

Назван простой способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто

Портал "Автовзгляд" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T05:24

2021-11-17T05:24

2021-11-17T05:24

общество

авто

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра.По мнению автора, "беспроигрышный" способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километрах.Также издание рекомендует обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.

https://ria.ru/20211029/uluchsheniya-1756777144.html

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2021

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общество, авто, россия