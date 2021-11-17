https://ria.ru/20211117/avto-1759390502.html
Назван простой способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто
Назван способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто - РИА Новости, 17.11.2021
Назван простой способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто
Портал "Автовзгляд" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:24
2021-11-17T05:24
2021-11-17T05:24
общество
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564866945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10b51f4c75abeae3d5fcf5bb53fe31c8.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра.По мнению автора, "беспроигрышный" способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километрах.Также издание рекомендует обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.
https://ria.ru/20211029/uluchsheniya-1756777144.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564866945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81ab6124a59eacc32c32bc9cf233a965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия
Назван способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто
Реальный пробег подержанного автомобиля можно узнать при помощи компьютерной диагностики
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Портал "Автовзгляд
" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра.
По мнению автора, "беспроигрышный" способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километрах.
"Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают. Обязательно попросите мастера просмотреть все ошибки, и то, на каком пробеге они случались. Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман", — пишет портал.
Также издание рекомендует обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.
Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.