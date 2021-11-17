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Назван простой способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто
Назван способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто - РИА Новости, 17.11.2021
Назван простой способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто
Портал "Автовзгляд" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:24
2021-11-17T05:24
общество
авто
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра.По мнению автора, "беспроигрышный" способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километрах.Также издание рекомендует обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.
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общество, авто, россия
05:24 17.11.2021
 
Назван способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто

Реальный пробег подержанного автомобиля можно узнать при помощи компьютерной диагностики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧастные гаражи в Москве
Частные гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" назвал способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра.
По мнению автора, "беспроигрышный" способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километрах.

"Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают. Обязательно попросите мастера просмотреть все ошибки, и то, на каком пробеге они случались. Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман", — пишет портал.

Также издание рекомендует обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.
Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.
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