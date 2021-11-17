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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211117/aviabilety-1759427207.html
Россияне начали чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику
Россияне начали чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику - РИА Новости, 17.11.2021
Россияне начали чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику
После объявления о возобновлении авиасообщения с Аргентиной, Бразилией и Коста-Рикой с 1 декабря россияне стали в несколько раз чаще искать билеты в эти страны, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:19
2021-11-17T13:19
туризм
коста-рика
бразилия
аргентина
новости - туризм
авиабилеты
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. После объявления о возобновлении авиасообщения с Аргентиной, Бразилией и Коста-Рикой с 1 декабря россияне стали в несколько раз чаще искать билеты в эти страны, рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру"."Поиски билетов в Аргентину выросли втрое, в Бразилию — вдвое, в Коста-Рику — в пять раз. Сравнивалось число поисков авиабилетов 17 ноября со средним уровнем за предыдущие 14 дней", — отмечают аналитики сервиса.Речь идет именно о всплеске интереса, а не о том, что россияне начали скупать билеты в эти страны, подчеркивают эксперты. "Вряд ли можно ожидать, что данные направления станут массовыми и смогут выступить конкурентами Египту или Турции", — отметили в компании.Также интересуются пользователи и Монголией, с которой возобновляется авиасообщение с 1 декабря. Билеты туда смотрели почти втрое чаще.Кроме того, с 1 декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар, увеличивается число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. "Это привело к тому, что билеты на Кубу стали искать на 70 процентов чаще, чем в среднем в предыдущие 14 дней, в Мексику — на 30 процентов", — добавили в сервисе.
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коста-рика, бразилия, аргентина, новости - туризм, авиабилеты, туристы, туту.ру, туризм, куда поехать, авиасообщение, монголия, отдых на море, куда можно лететь
13:19 17.11.2021
 
Россияне начали чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику

Эксперты: поиски авиабилетов из РФ в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику выросли в разы

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. После объявления о возобновлении авиасообщения с Аргентиной, Бразилией и Коста-Рикой с 1 декабря россияне стали в несколько раз чаще искать билеты в эти страны, рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
"Поиски билетов в Аргентину выросли втрое, в Бразилию — вдвое, в Коста-Рику — в пять раз. Сравнивалось число поисков авиабилетов 17 ноября со средним уровнем за предыдущие 14 дней", — отмечают аналитики сервиса.
Речь идет именно о всплеске интереса, а не о том, что россияне начали скупать билеты в эти страны, подчеркивают эксперты. "Вряд ли можно ожидать, что данные направления станут массовыми и смогут выступить конкурентами Египту или Турции", — отметили в компании.
Также интересуются пользователи и Монголией, с которой возобновляется авиасообщение с 1 декабря. Билеты туда смотрели почти втрое чаще.
Кроме того, с 1 декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар, увеличивается число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. "Это привело к тому, что билеты на Кубу стали искать на 70 процентов чаще, чем в среднем в предыдущие 14 дней, в Мексику — на 30 процентов", — добавили в сервисе.
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