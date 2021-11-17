https://ria.ru/20211117/armeniya-1759500893.html

Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян

Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян - РИА Новости, 17.11.2021

Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что площадь контролируемой азербайджанскими ВС территории Армении не увеличилась после боестолкновений на границе... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:37

2021-11-17T16:37

2021-11-17T16:37

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что площадь контролируемой азербайджанскими ВС территории Армении не увеличилась после боестолкновений на границе 16 ноября.Во вторник Пашинян сообщил на заседании Совбеза, что в результате проникновения азербайджанских ВС на территорию Армении в мае 2021 года, Баку контролировал с этого времени 41 квадратный километр территории Армении."Этот баланс не нарушен. Как был 41 квадратный километр, так и остался. Но это не означает, что азербайджанские ВС контролируют эту территорию полностью и полноценно. На разных участках армянские и азербайджанские посты размещены в шахматном порядке, вклиниваясь друг в друга", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, международное сообщество предлагает сторонам решить пограничные вопросы."Международное сообщество предлагает начать процесс делимитации и демаркации, определиться с его методологией и правовыми основаниями, чтобы окончательно решить этот вопрос", - отметил Пашинян.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html

https://ria.ru/20211117/voennye-1759403177.html

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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе