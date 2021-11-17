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https://ria.ru/20211117/armeniya-1759500893.html
Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян
Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян - РИА Новости, 17.11.2021
Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что площадь контролируемой азербайджанскими ВС территории Армении не увеличилась после боестолкновений на границе... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:37
2021-11-17T16:37
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что площадь контролируемой азербайджанскими ВС территории Армении не увеличилась после боестолкновений на границе 16 ноября.Во вторник Пашинян сообщил на заседании Совбеза, что в результате проникновения азербайджанских ВС на территорию Армении в мае 2021 года, Баку контролировал с этого времени 41 квадратный километр территории Армении."Этот баланс не нарушен. Как был 41 квадратный километр, так и остался. Но это не означает, что азербайджанские ВС контролируют эту территорию полностью и полноценно. На разных участках армянские и азербайджанские посты размещены в шахматном порядке, вклиниваясь друг в друга", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, международное сообщество предлагает сторонам решить пограничные вопросы."Международное сообщество предлагает начать процесс делимитации и демаркации, определиться с его методологией и правовыми основаниями, чтобы окончательно решить этот вопрос", - отметил Пашинян.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html
https://ria.ru/20211117/voennye-1759403177.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:37 17.11.2021
 
Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян

Пашинян: площадь территории Армении под контролем Азербайджана не увеличилась

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что площадь контролируемой азербайджанскими ВС территории Армении не увеличилась после боестолкновений на границе 16 ноября.
Во вторник Пашинян сообщил на заседании Совбеза, что в результате проникновения азербайджанских ВС на территорию Армении в мае 2021 года, Баку контролировал с этого времени 41 квадратный километр территории Армении.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 20:46
После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения
"Этот баланс не нарушен. Как был 41 квадратный километр, так и остался. Но это не означает, что азербайджанские ВС контролируют эту территорию полностью и полноценно. На разных участках армянские и азербайджанские посты размещены в шахматном порядке, вклиниваясь друг в друга", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, международное сообщество предлагает сторонам решить пограничные вопросы.
"Международное сообщество предлагает начать процесс делимитации и демаркации, определиться с его методологией и правовыми основаниями, чтобы окончательно решить этот вопрос", - отметил Пашинян.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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