Площадь территории Армении под контролем Баку не изменилась, заявил Пашинян
Пашинян: площадь территории Армении под контролем Азербайджана не увеличилась
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что площадь контролируемой азербайджанскими ВС территории Армении не увеличилась после боестолкновений на границе 16 ноября.
Во вторник Пашинян сообщил на заседании Совбеза, что в результате проникновения азербайджанских ВС на территорию Армении в мае 2021 года, Баку контролировал с этого времени 41 квадратный километр территории Армении.
"Этот баланс не нарушен. Как был 41 квадратный километр, так и остался. Но это не означает, что азербайджанские ВС контролируют эту территорию полностью и полноценно. На разных участках армянские и азербайджанские посты размещены в шахматном порядке, вклиниваясь друг в друга", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, международное сообщество предлагает сторонам решить пограничные вопросы.
"Международное сообщество предлагает начать процесс делимитации и демаркации, определиться с его методологией и правовыми основаниями, чтобы окончательно решить этот вопрос", - отметил Пашинян.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.