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Американец Рид, осужденный за нападение на полицейских, прекратил голодовку
Американец Рид, осужденный за нападение на полицейских, прекратил голодовку - РИА Новости, 17.11.2021
Американец Рид, осужденный за нападение на полицейских, прекратил голодовку
Американец Тревор Рид, осуждённый в России за нападение на полицейских на 9 лет, освобождён из штрафного изолятора (ШИЗО) и прекратил голодовку, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:09
2021-11-17T11:24
москва
тревор рид
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американец Тревор Рид, осуждённый в России за нападение на полицейских на 9 лет, освобождён из штрафного изолятора (ШИЗО) и прекратил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков.Ранее УФСИН по Мордовии заявлял, что информация о голодовке Рида не соответствует действительности, пищу он принимает по распорядку. Защита американца утверждала об обратном, заявляя, что голодовка была начата 4 ноября "в связи с неоднократным водворением его в ШИЗО"."Тревор Рид &lt;…&gt; (в прошлый – ред.) четверг освобождён из ШИЗО и находится в отряде. Тревор сообщил, что ему оказывается медикаментозное лечение. Тревор в настоящее время прекратил голодовку", - сказал собеседник агентства.В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы, она уже поступила в суд.Головинский суд Москвы прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
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москва, тревор рид
11:09 17.11.2021 (обновлено: 11:24 17.11.2021)
 
Американец Рид, осужденный за нападение на полицейских, прекратил голодовку

Американец, осужденный в России за нападение на полицейских, прекратил голодовку

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАмериканский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Американец Тревор Рид, осуждённый в России за нападение на полицейских на 9 лет, освобождён из штрафного изолятора (ШИЗО) и прекратил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков.
Ранее УФСИН по Мордовии заявлял, что информация о голодовке Рида не соответствует действительности, пищу он принимает по распорядку. Защита американца утверждала об обратном, заявляя, что голодовка была начата 4 ноября "в связи с неоднократным водворением его в ШИЗО".
"Тревор Рид <…> (в прошлый – ред.) четверг освобождён из ШИЗО и находится в отряде. Тревор сообщил, что ему оказывается медикаментозное лечение. Тревор в настоящее время прекратил голодовку", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы, она уже поступила в суд.
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:54
В Кремле отказались комментировать голодовку американца Рида в колонии
Головинский суд Москвы прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 16:46
Защита американца Рида подала новую жалобу на приговор
 
МоскваТревор Рид
 
 
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