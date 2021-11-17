Талибы вновь призвали Вашингтон разморозить активы Центробанка Афганистана
Талибы вновь призвали конгресс США разморозить активы Центробанка Афганистана
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
КАБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"* в открытом письме конгрессу США призвало Вашингтон разморозить активы Центрального банка Афганистана, говорится в заявлении и.о. главы МИД Амира Хана Муттаки, текст которого зачитал представитель ведомства Абдул Кахар Балхи.
"Уважаемые члены конгресса Соединенных Штатов Америки, как представитель нового правительства Афганистана я свидетельствую вам свое уважение и хотел бы поделиться некоторыми мыслями по поводу двусторонних отношений ... Вызывает удивление то, что после объявления нового правительства (в Афганистане - ред.) администрация США наложила санкции на активы нашего Центрального банка", - озвучил Балхи в Twitter заявление Муттаки.
Он подчеркнул, что замораживание активов Афганистана и экономические санкции могут нанести вред системам здравоохранения и образования страны.
"Я прошу правительство США предпринять ответственные шаги в направлении решения гуманитарного и экономического кризиса в Афганистане, чтобы двери для будущих отношений открылись, активы Центрального банка Афганистана были разморожены и санкции против наших банков были сняты", - заявил Балхи.
После того, как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.
Представитель талибов Сухейль Шахин говорил РИА Новости, что новые власти страны призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для гуманитарной помощи населению. В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ как террористическая организация) для облегчения гуманитарных нужд афганцев.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность