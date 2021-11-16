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Оренбургская область
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В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья
В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья - РИА Новости, 16.11.2021
В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья
Более 700 тысяч квадратных метров нового жилья введены в эксплуатацию в этом году в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:18
2021-11-16T14:18
оренбургская область
оренбург
оренбургская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
денис паслер
жилье
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ОРЕНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Более 700 тысяч квадратных метров нового жилья введены в эксплуатацию в этом году в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Объемы ввода в строй жилья в текущем году в Оренбуржье превышают показатели прошлого года. По оперативным данным, в эксплуатацию уже ввели 714,5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Пресс-служба со ссылкой на информацию областного Минстроя отмечает, что в январе-октябре текущего года в регионе введены в эксплуатацию более 8 тысяч квартир в 3541 доме, В секторе многоквартирных домов сданы 230,1 тысячи квадратных метров, в индивидуальном - более 484 тысяч квадратных метров. Выданы 270 действующих разрешений на строительство многоквартирных домов, из них 189 находятся в стадии строительства.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что по темпам жилищного строительства Оренбуржье выдерживает общероссийские показатели."Развитие строительной отрасли - это не только жилье для наших жителей, это развитие смежных отраслей экономики. В этом году области одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 миллиардов рублей на комплексную застройку нового жилого района &lt;Молодой Оренбург&gt; на северо-востоке областного центра. Его реализация будет проходить поэтапно - с 2022 по 2036 годы. По итогу планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 миллионов квадратных метров жилья и 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости",- цитирует пресс-служба слова Паслера.
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оренбург, оренбургская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), денис паслер, жилье
14:18 16.11.2021
 

В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХолл подъезда в многоквартирном доме
Холл подъезда в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ОРЕНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Более 700 тысяч квадратных метров нового жилья введены в эксплуатацию в этом году в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Объемы ввода в строй жилья в текущем году в Оренбуржье превышают показатели прошлого года. По оперативным данным, в эксплуатацию уже ввели 714,5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пресс-служба со ссылкой на информацию областного Минстроя отмечает, что в январе-октябре текущего года в регионе введены в эксплуатацию более 8 тысяч квартир в 3541 доме, В секторе многоквартирных домов сданы 230,1 тысячи квадратных метров, в индивидуальном - более 484 тысяч квадратных метров. Выданы 270 действующих разрешений на строительство многоквартирных домов, из них 189 находятся в стадии строительства.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что по темпам жилищного строительства Оренбуржье выдерживает общероссийские показатели.
"Развитие строительной отрасли - это не только жилье для наших жителей, это развитие смежных отраслей экономики. В этом году области одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 миллиардов рублей на комплексную застройку нового жилого района <Молодой Оренбург> на северо-востоке областного центра. Его реализация будет проходить поэтапно - с 2022 по 2036 годы. По итогу планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 миллионов квадратных метров жилья и 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости",- цитирует пресс-служба слова Паслера.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 12:21Оренбургская область
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Оренбургская областьОренбургОренбургская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Денис ПаслерЖилье
 
 
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