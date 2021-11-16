https://ria.ru/20211116/zhile-1759288775.html

В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья

В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья - РИА Новости, 16.11.2021

В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья

Более 700 тысяч квадратных метров нового жилья введены в эксплуатацию в этом году в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:18

2021-11-16T14:18

2021-11-16T14:18

оренбургская область

оренбург

оренбургская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

денис паслер

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757698807_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_3eda884d17f2788941482e32d0c50155.jpg

ОРЕНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Более 700 тысяч квадратных метров нового жилья введены в эксплуатацию в этом году в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Объемы ввода в строй жилья в текущем году в Оренбуржье превышают показатели прошлого года. По оперативным данным, в эксплуатацию уже ввели 714,5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Пресс-служба со ссылкой на информацию областного Минстроя отмечает, что в январе-октябре текущего года в регионе введены в эксплуатацию более 8 тысяч квартир в 3541 доме, В секторе многоквартирных домов сданы 230,1 тысячи квадратных метров, в индивидуальном - более 484 тысяч квадратных метров. Выданы 270 действующих разрешений на строительство многоквартирных домов, из них 189 находятся в стадии строительства.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что по темпам жилищного строительства Оренбуржье выдерживает общероссийские показатели."Развитие строительной отрасли - это не только жилье для наших жителей, это развитие смежных отраслей экономики. В этом году области одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 миллиардов рублей на комплексную застройку нового жилого района <Молодой Оренбург> на северо-востоке областного центра. Его реализация будет проходить поэтапно - с 2022 по 2036 годы. По итогу планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 миллионов квадратных метров жилья и 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости",- цитирует пресс-служба слова Паслера.

https://ria.ru/20211111/zarplata-1758542199.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбург, оренбургская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), денис паслер, жилье