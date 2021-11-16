https://ria.ru/20211116/voyna-1759235603.html

Качиньский заявил, что не верит в войну с Белоруссией из-за мигрантов

Качиньский заявил, что не верит в войну с Белоруссией из-за мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021

Качиньский заявил, что не верит в войну с Белоруссией из-за мигрантов

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что не верит в возможность войны с Белоруссией на фоне миграционного... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:08

2021-11-16T10:08

2021-11-16T10:08

в мире

право и справедливость

белоруссия

польша

ярослав качиньский

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что не верит в возможность войны с Белоруссией на фоне миграционного кризиса."Гибридная война у нас уже есть, в то время как война с применением оружия в данный момент вряд ли на горизонте", - сказал Качиньский в эфире Польского радио. "Я верю в это и считаю, что господа, которые нас слушают, верят в то, что войны все-таки не будет", - добавил он.При этом, говоря о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, Качиньский заявил, что "мы имеем дело с противником непредсказуемым, но мне не кажется, что он способен на что-то большее, чем раньше".На границе Белоруссии и Польши в последнее время скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211115/krizis-1759199092.html

https://ria.ru/20211116/krizis-1759215102.html

белоруссия

польша

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в мире, право и справедливость, белоруссия, польша, ярослав качиньский, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии