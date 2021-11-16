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Хорошие новости
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В Москве успешно установили кардиостимулятор 100-летнему ветерану ВОВ
В Москве успешно установили кардиостимулятор 100-летнему ветерану ВОВ - РИА Новости, 16.11.2021
В Москве успешно установили кардиостимулятор 100-летнему ветерану ВОВ
Медики Боткинской больницы в Москве провели успешную операцию по установке кардиостимулятора 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:35
2021-11-16T10:35
хорошие новости
общество
москва
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Медики Боткинской больницы в Москве провели успешную операцию по установке кардиостимулятора 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В Боткинской провели успешную операцию по установке кардиостимулятора 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Мужчина был доставлен в Боткинскую больницу экипажем скорой помощи после того, как дома потерял сознание, пульс почти не прощупывался. В кардиореанимации пациенту провели полную диагностику, исключили острый инфаркт миокарда и инсульт и диагностировали полную поперечную блокаду сердца с пульсом 25 ударов в минуту. Благодаря установке временного электрокардиостимулятора удалось стабилизировать состояние и не допустить повторной потери сознания и остановки сердца", - говорится в сообщении.Отмечается, что на следующий день ветерана перевели в операционную отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции для установки уже постоянного двухкамерного современного электрокардиостимулятора (ЭКС). Под местной анестезией через левую подключичную вену внутрь сердца установили два электрода, подключенные к постоянному ЭКС, который был имплантирован под большую грудную мышцу. При этом установленная современная модель электрокардиостимулятора позволяет в дальнейшем выполнять МРТ-исследования."Установка электрокардиостимулятора у людей такого пожилого возраста требует от хирурга особого подхода и мастерства: с возрастом сосуды становятся сильно извитыми, повышается риск тромбозов. К счастью, пациент перенес операцию хорошо. С момента установки ЭКС прошло уже почти два месяца, пациент чувствует себя нормально, мы постоянно находимся на связи с ним и его родными, консультируем и держим ситуацию на контроле", – цитируют в сообщении заведующего отделением Замирбека Сатинбаева.Уточняется, что после выписки пациент прислал письмо с благодарностью оперировавшим его хирургам и всему персоналу отделения, где находился на лечении, отметив высокий профессионализм и внимательное отношение к себе во время пребывания в больнице.
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общество, москва
10:35 16.11.2021
 
В Москве успешно установили кардиостимулятор 100-летнему ветерану ВОВ

В Боткинской больнице успешно установили кардиостимулятор 100-летнему ветерану ВОВ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Медали на груди ветерана на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Медики Боткинской больницы в Москве провели успешную операцию по установке кардиостимулятора 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"В Боткинской провели успешную операцию по установке кардиостимулятора 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Мужчина был доставлен в Боткинскую больницу экипажем скорой помощи после того, как дома потерял сознание, пульс почти не прощупывался. В кардиореанимации пациенту провели полную диагностику, исключили острый инфаркт миокарда и инсульт и диагностировали полную поперечную блокаду сердца с пульсом 25 ударов в минуту. Благодаря установке временного электрокардиостимулятора удалось стабилизировать состояние и не допустить повторной потери сознания и остановки сердца", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на следующий день ветерана перевели в операционную отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции для установки уже постоянного двухкамерного современного электрокардиостимулятора (ЭКС). Под местной анестезией через левую подключичную вену внутрь сердца установили два электрода, подключенные к постоянному ЭКС, который был имплантирован под большую грудную мышцу. При этом установленная современная модель электрокардиостимулятора позволяет в дальнейшем выполнять МРТ-исследования.
"Установка электрокардиостимулятора у людей такого пожилого возраста требует от хирурга особого подхода и мастерства: с возрастом сосуды становятся сильно извитыми, повышается риск тромбозов. К счастью, пациент перенес операцию хорошо. С момента установки ЭКС прошло уже почти два месяца, пациент чувствует себя нормально, мы постоянно находимся на связи с ним и его родными, консультируем и держим ситуацию на контроле", – цитируют в сообщении заведующего отделением Замирбека Сатинбаева.
Уточняется, что после выписки пациент прислал письмо с благодарностью оперировавшим его хирургам и всему персоналу отделения, где находился на лечении, отметив высокий профессионализм и внимательное отношение к себе во время пребывания в больнице.
 
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