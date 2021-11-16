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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759342421.html
Мурманские власти обязали привить до 80% работников промышленных компаний
Мурманские власти обязали привить до 80% работников промышленных компаний - РИА Новости, 16.11.2021
Мурманские власти обязали привить до 80% работников промышленных компаний
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции до 80% сотрудников промышленных компаний, сообщил... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:54
2021-11-16T17:54
распространение коронавируса
общество
мурманская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции до 80% сотрудников промышленных компаний, сообщил оперштаб региона во вторник.Отмечается, что эпидситуация по коронавирусу в регионе остается напряженной, заболеваемость населения - высокой. По данным управления Роспотребнадзора, чаще всего болеет взрослое трудоспособное население - 18-60 лет."Лидирующие позиции в структуре заболевших COVID-19 занимают лица 30-49 лет, их доля за последние четыре недели выросла с 32% до 39%. Регистрация случаев заражения среди сотрудников промышленных предприятий продолжается. Единственный способ сдержать распространение болезни и выйти из эпидемии с наименьшими потерями - активно проводить массовую вакцинацию", - пояснил исполняющий обязанности главного санитарного врача Мурманской области Александр Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.Согласно постановлениям ведомства, до 17 декабря 2021 года охват профилактическими прививками от ковида на промышленных предприятиях должен составить 80%.
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общество, мурманская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:54 16.11.2021
 
Мурманские власти обязали привить до 80% работников промышленных компаний

В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промкомпаний

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции до 80% сотрудников промышленных компаний, сообщил оперштаб региона во вторник.
"По сообщению Управления Роспотребнадзора Мурманской области, постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация от ковида для сотрудников промышленных компаний, их подрядчиков и субподрядчиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидситуация по коронавирусу в регионе остается напряженной, заболеваемость населения - высокой. По данным управления Роспотребнадзора, чаще всего болеет взрослое трудоспособное население - 18-60 лет.
"Лидирующие позиции в структуре заболевших COVID-19 занимают лица 30-49 лет, их доля за последние четыре недели выросла с 32% до 39%. Регистрация случаев заражения среди сотрудников промышленных предприятий продолжается. Единственный способ сдержать распространение болезни и выйти из эпидемии с наименьшими потерями - активно проводить массовую вакцинацию", - пояснил исполняющий обязанности главного санитарного врача Мурманской области Александр Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.
Согласно постановлениям ведомства, до 17 декабря 2021 года охват профилактическими прививками от ковида на промышленных предприятиях должен составить 80%.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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