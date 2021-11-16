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Мурманские власти обязали привить до 80% работников промышленных компаний

Мурманские власти обязали привить до 80% работников промышленных компаний - РИА Новости, 16.11.2021

Мурманские власти обязали привить до 80% работников промышленных компаний

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции до 80% сотрудников промышленных компаний, сообщил... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:54

2021-11-16T17:54

2021-11-16T17:54

распространение коронавируса

общество

мурманская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции до 80% сотрудников промышленных компаний, сообщил оперштаб региона во вторник.Отмечается, что эпидситуация по коронавирусу в регионе остается напряженной, заболеваемость населения - высокой. По данным управления Роспотребнадзора, чаще всего болеет взрослое трудоспособное население - 18-60 лет."Лидирующие позиции в структуре заболевших COVID-19 занимают лица 30-49 лет, их доля за последние четыре недели выросла с 32% до 39%. Регистрация случаев заражения среди сотрудников промышленных предприятий продолжается. Единственный способ сдержать распространение болезни и выйти из эпидемии с наименьшими потерями - активно проводить массовую вакцинацию", - пояснил исполняющий обязанности главного санитарного врача Мурманской области Александр Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.Согласно постановлениям ведомства, до 17 декабря 2021 года охват профилактическими прививками от ковида на промышленных предприятиях должен составить 80%.

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мурманская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии