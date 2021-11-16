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Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников
Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников - РИА Новости, 16.11.2021
Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказывать врачей-"антиваксеров" и лишать их дипломов, поскольку они не способствуют вакцинации граждан страны. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:19
2021-11-16T14:19
2021-11-16T14:19
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказывать врачей-"антиваксеров" и лишать их дипломов, поскольку они не способствуют вакцинации граждан страны."Надо более жестко наказывать врачей-"антиваксеров". Если врач отрицает необходимость вакцинации. Русские врачи при царях собой жертвовали, чтобы спасти от инфекции! А сегодняшние врачи не ими созданную вакцину отвергают. Это не врачи, надо лишать дипломов таких врачей", - заявил Жириновский в Госдуме.Также он затронул уровень вакцинации от коронавируса в России, по его словам, он остается низким, несмотря на то, что именно в РФ создали первую вакцину.
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Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников
Жириновский призвал более жестко наказывать врачей, выступающих против вакцинации