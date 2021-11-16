https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759288896.html

Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников

Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников - РИА Новости, 16.11.2021

Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказывать врачей-"антиваксеров" и лишать их дипломов, поскольку они не способствуют вакцинации граждан страны. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:19

2021-11-16T14:19

2021-11-16T14:19

распространение коронавируса

общество

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_e84ed473bb09168e534f3803331d1480.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказывать врачей-"антиваксеров" и лишать их дипломов, поскольку они не способствуют вакцинации граждан страны."Надо более жестко наказывать врачей-"антиваксеров". Если врач отрицает необходимость вакцинации. Русские врачи при царях собой жертвовали, чтобы спасти от инфекции! А сегодняшние врачи не ими созданную вакцину отвергают. Это не врачи, надо лишать дипломов таких врачей", - заявил Жириновский в Госдуме.Также он затронул уровень вакцинации от коронавируса в России, по его словам, он остается низким, несмотря на то, что именно в РФ создали первую вакцину.

https://ria.ru/20211110/antiprivivochniki-1758375386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19