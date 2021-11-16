https://ria.ru/20211116/vaktsina-1759277480.html
Воронежская область получила "Спутник Лайт"
Воронежская область получила "Спутник Лайт" - РИА Новости, 16.11.2021
Воронежская область получила "Спутник Лайт"
Воронежская область получила вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", запасы которой в регионе закончились в конце октября, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:27
2021-11-16T13:27
2021-11-16T13:27
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Воронежская область получила вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", запасы которой в регионе закончились в конце октября, сообщает во вторник департамент здравоохранения региона.В конце октября в Воронежской области полностью закончилась вакцина "Спутник Лайт", при этом остальные в наличии были. Департамент здравоохранения области 3 ноября сообщил, что "Спутник Лайт" планируется поставить в регион в течение двух ближайших недель."Регион получил очередную партию вакцин против новой коронавирусной инфекции: "Спутник Лайт" в количестве 45 600 доз и "ЭпиВакКорона" в количестве 10 350 доз. Сейчас происходит выдача препарата со склада в медицинские организации города и области", - говорится в сообщении.Всего в Воронежскую область с начала прививочной кампании поставлено 1 218 275 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты 1 051 226 человек, завершили вакцинацию 916 688 человек. Ревакцинацию вакцинацию прошли 112 442 человека.Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758790643.html
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Воронежская область получила "Спутник Лайт"
Воронежская область получила "Спутник Лайт", которого в регионе не было с конца октября