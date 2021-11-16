https://ria.ru/20211116/vaktsina-1759220282.html

"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины

"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины - РИА Новости, 16.11.2021

"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины

Никаких побочных эффектов у назальной вакцины от SARS-CoV-2 не выявлено, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T06:17

2021-11-16T06:17

2021-11-16T09:17

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Никаких побочных эффектов у назальной вакцины от SARS-CoV-2 не выявлено, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.Гинцбург также рассказал РИА Новости, что вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.По словам ученого, прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211114/revaktsinatsiya-1758963224.html

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2021

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общество, москва, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии