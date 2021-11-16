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На Украине выделили 800 тысяч долларов на укрепление госграницы
На Украине выделили 800 тысяч долларов на укрепление госграницы - РИА Новости, 16.11.2021
На Украине выделили 800 тысяч долларов на укрепление госграницы
Правительство Украины выделило Государственной пограничной службе почти 800 тысяч долларов для инженерно-технического обустройства государственной границы,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:42
2021-11-16T20:42
в мире
украина
белоруссия
польша
денис монастырский
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Украины выделило Государственной пограничной службе почти 800 тысяч долларов для инженерно-технического обустройства государственной границы, сообщила пресс-служба министерства экономики страны со ссылкой на заседание кабинета министров.Министр внутренних дел страны Денис Монастырский ранее допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных областях Украины.Уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты с целью обеспечения охраны государственной границы Украины."Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан – самые главные задачи правительства. Поэтому чрезвычайно важно своевременное осуществление мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы, создание необходимых условий для выявления и прекращения незаконного его пересечения", - цитирует пресс-служба первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлию Свириденко.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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в мире, украина, белоруссия, польша, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:42 16.11.2021
 
На Украине выделили 800 тысяч долларов на укрепление госграницы

Правительство Украины выделило 800 тысяч долларов на укрепление государственной границы

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Украины выделило Государственной пограничной службе почти 800 тысяч долларов для инженерно-технического обустройства государственной границы, сообщила пресс-служба министерства экономики страны со ссылкой на заседание кабинета министров.
Министр внутренних дел страны Денис Монастырский ранее допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных областях Украины.
"Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 миллион гривен (797 тысяч долларов - ред.) для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства. Соответствующее решение было принято 15 ноября на заседании кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.
"Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан – самые главные задачи правительства. Поэтому чрезвычайно важно своевременное осуществление мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы, создание необходимых условий для выявления и прекращения незаконного его пересечения", - цитирует пресс-служба первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлию Свириденко.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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В миреУкраинаБелоруссияПольшаДенис МонастырскийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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