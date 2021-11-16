https://ria.ru/20211116/ukraina-1759369731.html

На Украине выделили 800 тысяч долларов на укрепление госграницы

На Украине выделили 800 тысяч долларов на укрепление госграницы - РИА Новости, 16.11.2021

На Украине выделили 800 тысяч долларов на укрепление госграницы

Правительство Украины выделило Государственной пограничной службе почти 800 тысяч долларов для инженерно-технического обустройства государственной границы,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:42

2021-11-16T20:42

2021-11-16T20:42

в мире

украина

белоруссия

польша

денис монастырский

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Украины выделило Государственной пограничной службе почти 800 тысяч долларов для инженерно-технического обустройства государственной границы, сообщила пресс-служба министерства экономики страны со ссылкой на заседание кабинета министров.Министр внутренних дел страны Денис Монастырский ранее допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных областях Украины.Уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты с целью обеспечения охраны государственной границы Украины."Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан – самые главные задачи правительства. Поэтому чрезвычайно важно своевременное осуществление мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы, создание необходимых условий для выявления и прекращения незаконного его пересечения", - цитирует пресс-служба первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлию Свириденко.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211116/ukraina-1759314545.html

украина

белоруссия

польша

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в мире, украина, белоруссия, польша, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии