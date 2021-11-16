https://ria.ru/20211116/turtsiya-1759266306.html

Суд разрешил россиянам, подозреваемым в поджоге леса, выехать из Турции

Суд разрешил россиянам, подозреваемым в поджоге леса, выехать из Турции - РИА Новости, 16.11.2021

Суд разрешил россиянам, подозреваемым в поджоге леса, выехать из Турции

Суд Антальи снял запрет на выезд из Турции семи российских туристов, подозреваемых в поджоге леса, заявила РИА Новости адвокат Анастасия Колпащикова. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:33

2021-11-16T12:33

2021-11-16T12:47

анталья (провинция)

в мире

турция

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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Суд Антальи снял запрет на выезд из Турции семи российских туристов, подозреваемых в поджоге леса, заявила РИА Новости адвокат Анастасия Колпащикова.Ранее, как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, суд освободил под подписку о невыезде семерых россиян, арестованных ранее по подозрению в поджоге леса."Сегодня было первое заседание суда по делу о поджоге леса. Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны. Они могут возвращаться в Россию", - сказала Колпащикова. По ее словам, рассмотрение дела будет продолжаться. "Следующее заседание назначено на май", - сказала адвокат."Подтверждаем, что суд принял решение о снятии запрета на выезд из страны с наших граждан, они могут вернуться на родину", - сообщил представитель Генконсульства России в Анталье.Как ранее сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, семь российских туристов были задержаны по подозрению в поджоге леса во время похода по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. По информации агентства Anadolu, туристы развели костер в районе, где позднее возник лесной пожар. Сами туристы в соцсетях сообщили, что они пытались потушить возникший не по их вине пожар.

https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756113347.html

https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756155460.html

анталья (провинция)

турция

россия

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анталья (провинция), в мире, турция, россия