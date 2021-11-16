Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211116/tekhnika-1759320580.html
Алтай получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология"
Алтай получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология" - РИА Новости, 16.11.2021
Алтай получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология"
Алтайский край получил новую технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология" - автоцистерны и бульдозеры, сообщает официальный сайт правительства... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:40
2021-11-16T16:40
алтайский край
общество
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Алтайский край получил новую технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология" - автоцистерны и бульдозеры, сообщает официальный сайт правительства региона."В Алтайский край прибыла новая партия лесохозяйственной техники - две пожарные автоцистерны и два бульдозера поступили в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.В этом году подведомственное министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края автономное учреждение "Алтайлес" получило колесные и гусеничные тракторы, лесопосадочную машину, автофургоны, седельные тягачи, зажигательные аппараты, бензопилы, воздуходувки-распылители и лесопосадочные трубы."Всего в настоящее время по нацпроекту закуплено 44 единицы спецтехники и 132 единицы оборудования для проведения лесопожарных и лесохозяйственных работ, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Вся техника будет использована при тушении лесных пожаров и для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, что является первоочередной задачей регионального проекта "Сохранение лесов", - уточняет сайт.Закупленная в прошлом году техника уже помогла при подготовке к пожароопасному сезону в лесах.Приобретенное оборудование также позволило значительно обновить материально-техническую базу лесопожарных станций и сократить время реагирования на возгорания в лесном фонде региона."Всего в рамках нацпроекта "Экология" в этом году предусмотрено приобретение техники и оборудования для нужд лесного хозяйства Алтайского края на 118,6 миллиона рублей", - резюмирует сайт.
https://ria.ru/20211112/priem-1758750198.html
https://ria.ru/20211110/servis-1758427743.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, алтайский край
16:40 16.11.2021
 
Алтай получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология"

Алтайский край получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология"

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Алтайский край получил новую технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология" - автоцистерны и бульдозеры, сообщает официальный сайт правительства региона.
"В Алтайский край прибыла новая партия лесохозяйственной техники - две пожарные автоцистерны и два бульдозера поступили в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:18Алтайский край
Губернатор Алтайского края провел личный прием жителей региона
В этом году подведомственное министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края автономное учреждение "Алтайлес" получило колесные и гусеничные тракторы, лесопосадочную машину, автофургоны, седельные тягачи, зажигательные аппараты, бензопилы, воздуходувки-распылители и лесопосадочные трубы.
"Всего в настоящее время по нацпроекту закуплено 44 единицы спецтехники и 132 единицы оборудования для проведения лесопожарных и лесохозяйственных работ, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Вся техника будет использована при тушении лесных пожаров и для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, что является первоочередной задачей регионального проекта "Сохранение лесов", - уточняет сайт.
Закупленная в прошлом году техника уже помогла при подготовке к пожароопасному сезону в лесах.
Приобретенное оборудование также позволило значительно обновить материально-техническую базу лесопожарных станций и сократить время реагирования на возгорания в лесном фонде региона.
"Всего в рамках нацпроекта "Экология" в этом году предусмотрено приобретение техники и оборудования для нужд лесного хозяйства Алтайского края на 118,6 миллиона рублей", - резюмирует сайт.
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 16:29Алтайский край
В Алтайском крае определили лучшие объекты придорожного сервиса
 
Алтайский крайОбществоАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
Лента новостейМолния
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами