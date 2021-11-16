https://ria.ru/20211116/tekhnika-1759320580.html

Алтай получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология"

Алтай получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология" - РИА Новости, 16.11.2021

Алтай получил технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология"

Алтайский край получил новую технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология" - автоцистерны и бульдозеры, сообщает официальный сайт правительства... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:40

2021-11-16T16:40

2021-11-16T16:40

алтайский край

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Алтайский край получил новую технику для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология" - автоцистерны и бульдозеры, сообщает официальный сайт правительства региона."В Алтайский край прибыла новая партия лесохозяйственной техники - две пожарные автоцистерны и два бульдозера поступили в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.В этом году подведомственное министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края автономное учреждение "Алтайлес" получило колесные и гусеничные тракторы, лесопосадочную машину, автофургоны, седельные тягачи, зажигательные аппараты, бензопилы, воздуходувки-распылители и лесопосадочные трубы."Всего в настоящее время по нацпроекту закуплено 44 единицы спецтехники и 132 единицы оборудования для проведения лесопожарных и лесохозяйственных работ, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Вся техника будет использована при тушении лесных пожаров и для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, что является первоочередной задачей регионального проекта "Сохранение лесов", - уточняет сайт.Закупленная в прошлом году техника уже помогла при подготовке к пожароопасному сезону в лесах.Приобретенное оборудование также позволило значительно обновить материально-техническую базу лесопожарных станций и сократить время реагирования на возгорания в лесном фонде региона."Всего в рамках нацпроекта "Экология" в этом году предусмотрено приобретение техники и оборудования для нужд лесного хозяйства Алтайского края на 118,6 миллиона рублей", - резюмирует сайт.

https://ria.ru/20211112/priem-1758750198.html

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алтайский край

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общество, алтайский край