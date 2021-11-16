08:46 16.11.2021 (обновлено: 09:32 16.11.2021)
Пекин готов бороться с тайваньскими сепаратистами, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о готовности принять решительные меры против тайваньских сепаратистов
© REUTERS / Tingshu WangТрансляция встречи президента Китая Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о готовности принять решительные меры, если сепаратистские силы на Тайване перейдут "красную черту".
Китайский лидер указал, что принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике являются политической основой отношений Китая и США, все предыдущие американские администрации брали на себя четкие обязательства в этом отношении.
"Окончательное воссоединение Китая - общее стремление всего китайского народа. Мы терпеливы и готовы искренне и всеми силами добиваться перспективы мирного воссоединения. Однако, если сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, будут провоцировать и даже перейдут "красную черту", нам придется прибегнуть к решительным мерам", - указал он.
В последнее время отношения Китая и США накалены в том числе из-за тайваньского вопроса, МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина. Тем не менее США продолжают продавать острову вооружения, поддерживать официальные и военные контакты с Тайбэем, в ответ Пекин призывает США прекратить провокации и регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.