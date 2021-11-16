https://ria.ru/20211116/sistema-1759376597.html

США пообещали ответить на испытание Россией противоспутниковой системы

США пообещали ответить на испытание Россией противоспутниковой системы - РИА Новости, 16.11.2021

США пообещали ответить на испытание Россией противоспутниковой системы

США совместно с союзниками будут искать ответ на испытание Россией противоспутниковой системы в космосе, заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:57

2021-11-16T21:57

2021-11-16T21:57

сша

сергей шойгу

наса

роскосмос

министерство обороны сша

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США совместно с союзниками будут искать ответ на испытание Россией противоспутниковой системы в космосе, заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава российского военного ведомства подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы."Соединенные Штаты будут работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти ответ на это безответственное действие", - сказал Бейтс на брифинге.Он также призвал "все ответственные космические державы присоединиться к нашим усилиям по выработке норм ответственного поведения (в космосе – ред.) и воздерживаться от проведения опасных и безответственных испытаний, как то, что провела Россия".Так же Россия, испытывая противоспутниковую систему в космосе, пренебрегла безопасностью, заявил во вторник на брифинге представитель Белого дома Эндрю Бейтс."Эти действия демонстрируют полное пренебрежение Россией безопасностью, стабильностью и поддержанием долгосрочной устойчивости космоса для всех стран", - сказал представитель Белого дома.Он подчеркнул, что возникшие в результате проведенного испытания "обломки в предстоящие годы продолжат представлять угрозу деятельности (человека - ред.) в космосе и несут риск работе спутников, на которые полагаются все страны в обеспечении своей национальной безопасности, экономического процветания и научных исследований", - сказал представитель администрации США.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.Космическое командование США и госдепартамент заявили, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам. С тем, что облако обломков образовалось в результате испытаний российского оружия, согласен и глава НАСА Билл Нельсон.В "Роскосмосе" заявили, что Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе контролирует обстановку, и назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения Запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. По словам Шойгу, противоспутниковая система "ювелирно поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.

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МКС ничего не угрожает: Минобороны предоставило видео о ситуации на орбите МО РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 км, станции ничего не угрожает. Заявления о якобы существовавших «рисках» для МКС не соответствуют действительности. 2021-11-16T21:57 true PT1M47S

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