https://ria.ru/20211116/siriya-1759305761.html

Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии

Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии - РИА Новости, 16.11.2021

Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии

Улучшение обстановки в Сирии позволило активизировать процесс возвращения беженцев в их дома, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:39

2021-11-16T15:39

2021-11-16T15:39

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ДАМАСК, 16 ноя – РИА Новости. Улучшение обстановки в Сирии позволило активизировать процесс возвращения беженцев в их дома, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его данным, с начала года в Сирии расформировано 26 пунктов временного размещения беженцев, в том числе 10 - за период с 1 сентября.Мизинцев отметил, что уже сейчас 94% сирийцев, находящихся в Иордании, изъявили желание вернуться на родину в ближайший год.Всего, по его данным, в свои дома вернулись свыше 2 миллионов 326 тысяч сирийцев, из них более 952 тысяч - из-за рубежа; всего же беженцами стали около четверти населения Сирии - более 6 миллионов человек.Он добавил, что сирийской стороной развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 13 пунктов пропуска беженцев: 11 наземных, один морской и один воздушный. Работа на них организована сирийскими коллегами из местных органов власти, силовых структур и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.Сегодня в Дамаске проходит заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, в работе которых принимают участие представители властей двух стран, ООН и Международного комитета Красного Креста.

https://ria.ru/20211115/es-1759106402.html

https://ria.ru/20211116/siriya-1759302639.html

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сирия

россия

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в мире, иордания, оон, сирия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия