Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии
Михаил Мизинцев: улучшение обстановки в Сирии активизировало возвращение беженцев
© Mikkel Berg Pedesen/PolfotoБеженцы из Сирии на железнодорожной станции
© Mikkel Berg Pedesen/Polfoto
ДАМАСК, 16 ноя – РИА Новости. Улучшение обстановки в Сирии позволило активизировать процесс возвращения беженцев в их дома, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Стабилизация обстановки в подконтрольных правительству районах и восстановление гражданской инфраструктуры позволили активизировать деятельность по переселению внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Все беженцы обеспечены постоянным жильем, в населенных пунктах функционируют медицинские и образовательные учреждения", - сказал он.
По его данным, с начала года в Сирии расформировано 26 пунктов временного размещения беженцев, в том числе 10 - за период с 1 сентября.
Мизинцев отметил, что уже сейчас 94% сирийцев, находящихся в Иордании, изъявили желание вернуться на родину в ближайший год.
Всего, по его данным, в свои дома вернулись свыше 2 миллионов 326 тысяч сирийцев, из них более 952 тысяч - из-за рубежа; всего же беженцами стали около четверти населения Сирии - более 6 миллионов человек.
Он добавил, что сирийской стороной развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 13 пунктов пропуска беженцев: 11 наземных, один морской и один воздушный. Работа на них организована сирийскими коллегами из местных органов власти, силовых структур и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.