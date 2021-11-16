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Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии
Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии
Улучшение обстановки в Сирии позволило активизировать процесс возвращения беженцев в их дома, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:39
2021-11-16T15:39
в мире
иордания
оон
сирия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
россия
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ДАМАСК, 16 ноя – РИА Новости. Улучшение обстановки в Сирии позволило активизировать процесс возвращения беженцев в их дома, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его данным, с начала года в Сирии расформировано 26 пунктов временного размещения беженцев, в том числе 10 - за период с 1 сентября.Мизинцев отметил, что уже сейчас 94% сирийцев, находящихся в Иордании, изъявили желание вернуться на родину в ближайший год.Всего, по его данным, в свои дома вернулись свыше 2 миллионов 326 тысяч сирийцев, из них более 952 тысяч - из-за рубежа; всего же беженцами стали около четверти населения Сирии - более 6 миллионов человек.Он добавил, что сирийской стороной развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 13 пунктов пропуска беженцев: 11 наземных, один морской и один воздушный. Работа на них организована сирийскими коллегами из местных органов власти, силовых структур и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.Сегодня в Дамаске проходит заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, в работе которых принимают участие представители властей двух стран, ООН и Международного комитета Красного Креста.
https://ria.ru/20211115/es-1759106402.html
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в мире, иордания, оон, сирия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия
15:39 16.11.2021
 
Эксперт заявил о стабилизации ситуации в Сирии

Михаил Мизинцев: улучшение обстановки в Сирии активизировало возвращение беженцев

© Mikkel Berg Pedesen/PolfotoБеженцы из Сирии на железнодорожной станции
Беженцы из Сирии на железнодорожной станции
© Mikkel Berg Pedesen/Polfoto
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 16 ноя – РИА Новости. Улучшение обстановки в Сирии позволило активизировать процесс возвращения беженцев в их дома, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Стабилизация обстановки в подконтрольных правительству районах и восстановление гражданской инфраструктуры позволили активизировать деятельность по переселению внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Все беженцы обеспечены постоянным жильем, в населенных пунктах функционируют медицинские и образовательные учреждения", - сказал он.
По его данным, с начала года в Сирии расформировано 26 пунктов временного размещения беженцев, в том числе 10 - за период с 1 сентября.
Мизинцев отметил, что уже сейчас 94% сирийцев, находящихся в Иордании, изъявили желание вернуться на родину в ближайший год.
Всего, по его данным, в свои дома вернулись свыше 2 миллионов 326 тысяч сирийцев, из них более 952 тысяч - из-за рубежа; всего же беженцами стали около четверти населения Сирии - более 6 миллионов человек.
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Он добавил, что сирийской стороной развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 13 пунктов пропуска беженцев: 11 наземных, один морской и один воздушный. Работа на них организована сирийскими коллегами из местных органов власти, силовых структур и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Сегодня в Дамаске проходит заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, в работе которых принимают участие представители властей двух стран, ООН и Международного комитета Красного Креста.
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В миреИорданияООНСирияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФРоссия
 
 
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