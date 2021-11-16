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Проект по строительству школ решит проблему третьей смены, заявил Кравцов
Проект по строительству школ решит проблему третьей смены, заявил Кравцов - РИА Новости, 16.11.2021
Проект по строительству школ решит проблему третьей смены, заявил Кравцов
Проект по строительству школ к 2024 году позволит решить проблему третьей смены и не допустить роста второй, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:10
2021-11-16T19:10
2021-11-16T19:24
общество
сергей кравцов
школы
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Проект по строительству школ к 2024 году позволит решить проблему третьей смены и не допустить роста второй, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.По словам Кравцова, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 миллиардов рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования – 100 миллиардов.
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общество, сергей кравцов, школы
19:10 16.11.2021 (обновлено: 19:24 16.11.2021)
Проект по строительству школ решит проблему третьей смены, заявил Кравцов
Кравцов: проект по строительству школ позволит решить проблему третьей смены к 2024 году