https://ria.ru/20211116/shkoly-1759357852.html

Проект по строительству школ решит проблему третьей смены, заявил Кравцов

Проект по строительству школ решит проблему третьей смены, заявил Кравцов - РИА Новости, 16.11.2021

Проект по строительству школ решит проблему третьей смены, заявил Кравцов

Проект по строительству школ к 2024 году позволит решить проблему третьей смены и не допустить роста второй, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:10

2021-11-16T19:10

2021-11-16T19:24

общество

сергей кравцов

школы

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Проект по строительству школ к 2024 году позволит решить проблему третьей смены и не допустить роста второй, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.По словам Кравцова, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 миллиардов рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования – 100 миллиардов.

https://ria.ru/20211116/uchebniki-1759305914.html

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2021

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общество, сергей кравцов, школы