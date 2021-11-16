https://ria.ru/20211116/rostov-na-donu-1759365425.html

Власти рассказали о модернизации трамвайного движения в Ростове-на-Дону

Власти рассказали о модернизации трамвайного движения в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.11.2021

Власти рассказали о модернизации трамвайного движения в Ростове-на-Дону

Реализация проекта по модернизации трамвайного движения в Ростове-на-Дону позволит в перспективе сократить время, которое горожане тратят на дорогу из... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:12

2021-11-16T20:12

2021-11-16T20:12

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алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Реализация проекта по модернизации трамвайного движения в Ростове-на-Дону позволит в перспективе сократить время, которое горожане тратят на дорогу из отдаленных районов до центра города, до 25-35 минут вместо нынешних полутора часов, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Во вторник власти Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве с ООО "Синара – Городские транспортные решения" о развитии трамвайного движения в Ростове-на-Дону.Предполагается, что скоростные трамваи соединят центр города с развивающимися микрорайонами Ростова. Для этого в городе планируется переложить более 120 километров трамвайных путей, запустить по маршрутам 98 новых трехсекционных трамвайных вагонов, установить новые остановки, модернизировать инфраструктуру. Объем инвестиций оценивается в 51 миллиард рублей.По информации Логвиненко, это крупнейший транспортный проект в новейшей истории города реализация которого позволит увеличить среднюю скорость движения трамвая с существующих 11,2 км/ч до 23 км/ч, провозную способность трамвая - более, чем в 10 раз, а также обеспечить удобное, комфортное и надежное транспортное обслуживание жителей из спальных районов города в "часы пик"."Как результат - повысится качество услуг по перевозке пассажиров электрическим транспортом. А время, затрачиваемое на дорогу в центр города, с существующих полутора часов сократится до 25-35 минут", - написал Логвиненко в Instagram.Он отметил, что правительственной комиссией по региональному развитию уже одобрена заявка Ростовской области на выделение инфраструктурного бюджетного кредита в 15,4 миллиарда рублей на модернизацию и создание инфраструктуры городского трамвая.

https://ria.ru/20211116/yug-1759339828.html

https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html

https://ria.ru/20211115/yasli-1759062712.html

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экономика, общество, ростов-на-дону, ростовская область, транспорт, алексей логвиненко, общественный транспорт