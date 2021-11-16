https://ria.ru/20211116/rosreestr-1759377892.html

Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах

Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах - РИА Новости, 16.11.2021

Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах

Информация об обысках в управлении Росреестра по Московской области, опубликованная в соцсетях, не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:07

2021-11-16T22:07

2021-11-16T22:07

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/60/1490256099_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_ca4c2f018ee27798837d79b8599cb38a.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Недвижимость. Информация об обысках в управлении Росреестра по Московской области, опубликованная в соцсетях, не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в офисах руководителей подмосковного Росреестра проходят обыски и выемка документов, связанные с финансовыми махинациями при оценке участков земли в Московской области."Данная информация, касающаяся управления Росреестра по Московской области, не соответствует действительности. Работа подмосковного Росреестра ведется в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20210903/rosreestr-1748415709.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)