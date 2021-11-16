https://ria.ru/20211116/rosreestr-1759377892.html
Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах
Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах - РИА Новости, 16.11.2021
Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах
Информация об обысках в управлении Росреестра по Московской области, опубликованная в соцсетях, не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:07
2021-11-16T22:07
2021-11-16T22:07
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Недвижимость. Информация об обысках в управлении Росреестра по Московской области, опубликованная в соцсетях, не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в офисах руководителей подмосковного Росреестра проходят обыски и выемка документов, связанные с финансовыми махинациями при оценке участков земли в Московской области."Данная информация, касающаяся управления Росреестра по Московской области, не соответствует действительности. Работа подмосковного Росреестра ведется в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20210903/rosreestr-1748415709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах
Росреестр опроверг информацию об обысках в своих офисах в Московской области