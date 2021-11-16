11:43 16.11.2021 (обновлено: 12:03 16.11.2021)
Россия увеличит число авиарейсов в пять стран
Россия в декабре увеличит число рейсов в Киргизию, Вьетнам, Италию, Казахстан, Азербайджан
© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Также принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе в Азербайджан по маршруту Москва - Баку до 14 рейсов в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до двух рейсов в неделю на каждом маршруте", - говорится в документе.
Согласно сообщению, число направлений расширено для таких стран, как Киргизия, Вьетнам, Италия и Казахстан. В частности, самолеты будут летать из Москвы в Хошимин и Нячанг с частотой два раза в неделю на каждом маршруте. Также на самолете можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек, из всех пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи).
Итальянское направление расширено за счет полетов по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю.
Полеты в Казахстан прирастут за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан. Также будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Рейсы в Актобе будут совершаться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, в Петропавловск из Санкт-Петербурга, в Актау из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.
Также будут выполняться полеты в Атырау из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, а также полеты в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.