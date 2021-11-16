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Туризм
https://ria.ru/20211116/reysy-1759256782.html
Россия увеличит число авиарейсов в пять стран
Россия увеличит число авиарейсов в пять стран - РИА Новости, 16.11.2021
Россия увеличит число авиарейсов в пять стран
Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:43
2021-11-16T12:03
россия
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в мире
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киргизия
италия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Также принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе в Азербайджан по маршруту Москва - Баку до 14 рейсов в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до двух рейсов в неделю на каждом маршруте", - говорится в документе.Согласно сообщению, число направлений расширено для таких стран, как Киргизия, Вьетнам, Италия и Казахстан. В частности, самолеты будут летать из Москвы в Хошимин и Нячанг с частотой два раза в неделю на каждом маршруте. Также на самолете можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек, из всех пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи).Итальянское направление расширено за счет полетов по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю.Полеты в Казахстан прирастут за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан. Также будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Рейсы в Актобе будут совершаться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, в Петропавловск из Санкт-Петербурга, в Актау из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.Также будут выполняться полеты в Атырау из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, а также полеты в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.
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россия, в мире, казахстан, азербайджан, киргизия, италия, вьетнам, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 16.11.2021 (обновлено: 12:03 16.11.2021)
 
Россия увеличит число авиарейсов в пять стран

Россия в декабре увеличит число рейсов в Киргизию, Вьетнам, Италию, Казахстан, Азербайджан

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Также принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе в Азербайджан по маршруту Москва - Баку до 14 рейсов в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до двух рейсов в неделю на каждом маршруте", - говорится в документе.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 11:45Распространение коронавируса
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Согласно сообщению, число направлений расширено для таких стран, как Киргизия, Вьетнам, Италия и Казахстан. В частности, самолеты будут летать из Москвы в Хошимин и Нячанг с частотой два раза в неделю на каждом маршруте. Также на самолете можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек, из всех пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи).
Итальянское направление расширено за счет полетов по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю.
Полеты в Казахстан прирастут за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан. Также будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Рейсы в Актобе будут совершаться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, в Петропавловск из Санкт-Петербурга, в Актау из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.
Также будут выполняться полеты в Атырау из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, а также полеты в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.
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