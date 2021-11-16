https://ria.ru/20211116/reysy-1759256782.html

Россия увеличит число авиарейсов в пять стран

Россия увеличит число авиарейсов в пять стран - РИА Новости, 16.11.2021

Россия увеличит число авиарейсов в пять стран

Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:43

2021-11-16T11:43

2021-11-16T12:03

россия

туризм

в мире

казахстан

азербайджан

киргизия

италия

вьетнам

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Также принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе в Азербайджан по маршруту Москва - Баку до 14 рейсов в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до двух рейсов в неделю на каждом маршруте", - говорится в документе.Согласно сообщению, число направлений расширено для таких стран, как Киргизия, Вьетнам, Италия и Казахстан. В частности, самолеты будут летать из Москвы в Хошимин и Нячанг с частотой два раза в неделю на каждом маршруте. Также на самолете можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек, из всех пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи).Итальянское направление расширено за счет полетов по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю.Полеты в Казахстан прирастут за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан. Также будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Рейсы в Актобе будут совершаться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, в Петропавловск из Санкт-Петербурга, в Актау из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.Также будут выполняться полеты в Атырау из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, а также полеты в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20211116/aviasoobschenie-1759257303.html

россия

казахстан

азербайджан

киргизия

италия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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