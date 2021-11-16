https://ria.ru/20211116/realme-1759355138.html

В России представлены флагман GT Neo2 и серия narzo 50 realme

В России представлены флагман GT Neo2 и серия narzo 50 realme - РИА Новости, 16.11.2021

В России представлены флагман GT Neo2 и серия narzo 50 realme

Быстрорастущий бренд смартфонов представил смартфон realme GT Neo2, новинку серии GT, и новую серию устройств narzo 50. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:36

2021-11-16T19:36

2021-11-16T19:36

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Быстрорастущий бренд смартфонов представил смартфон realme GT Neo2, новинку серии GT, и новую серию устройств narzo 50.Realme GT Neo2 получил стильный внешний вид, разработанный собственной студией дизайна мобильных устройств — realme Design Studio. Устройство весит всего 189 граммов и выпускается в трех цветах — зеленом, синем и черном. Толщина смартфона составляет 8,7 мм.Смартфон работает на базе Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G на базе 7-нм техпроцесса. Четыре парных ядра, включая Kryo 585 частотой 3,2 ГГц, обеспечивают высокую скорость вычислений. А новейший графический чип Qualcomm Adreno 650 обладает на 10% большей производительностью, чем предыдущая модель.Экран смартфона - 120 Гц E4 AMOLED с частотой дискретизации касания 600 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, позволяющий пользователям четко видеть все детали даже при сильном освещении. Это первый экран realme с поддержкой стандарта HDR 10+. Коэффициент цветовой контрастности экрана достигает 5 000 000:1. Его диагональ -— 6,62’’, а полезная площадь составляет 92%. Смартфон обладает 10240 уровнями яркости, за управление которыми отвечает функция автоматической регулировки.Смартфон получил 64 Мп основную камеру с искусственным интеллектом для съемки фото высокого разрешения, а также 16 Мп фронтальный модуль с фильтрами имитации пленки и специальным режимом уличной съемки. А двойные стереодинамики Dolby Atmos обеспечивают лучшее звучание в своём ценовом сегменте.Зарядка 65 Вт SuperDart Charge позволяет полностью зарядить аккумулятор смартфона за 36 минут. Емкость батареи устройства — 5000 мАч, что достаточно для интенсивного использования в течение всего дня: например, для 24 часов воспроизведения видео или 8 часов игр без подзарядки.Новинка будет доступна в магазинах онлайн- и ритейл-партнеров realme по цене 44 990 рублей, а уже доступная промо-цена составляет 36 990 рублей.Новая модель realme narzo 50A серии устройств narzo 50 оснащена процессором MediaTek Helio G85, более мощным, чем процессоры смартфонов в том же ценовом сегменте. Это подтверждается бенчмарками — так, realme narzo 50A набирает больше 200 000 баллов в тесте производительности AnTuTu.За автономность narzo 50A отвечает емкий аккумулятор на 6000 мА·ч, удерживающий заряд до 53 дней в режиме ожидания, до 27 часов при просмотре видео на YouTube и до восьми часов гейминга. Также показатели автономности обеспечивают примененные в модели технологии: режим супер-энергосбережения (до 144 минут звонков с 5% заряда), оптимизация в спящем режиме, автоматическая регулировка работы экрана и приложение Quick Freeze для "заморозки" неиспользуемых приложений. narzo 50A поддерживает зарядку 18 Вт и реверсивную зарядку.Конкурентоспособные характеристики дополняются дизайном — всегда важной составляющей продуктов realme. narzo 50A унаследовал уже запомнившиеся диагональные полосы от модели narzo 30A — realme показывает, что бренду близки визуальные тренды и уличная мода. Легкий narzo 50A (207 граммов) работает на быстрой оболочке realme U.I. 2.0 на базе Android 11. Смартфон поддерживает Micro SD и имеет быстрый сканер отпечатков пальцев и разъем мини-джек.realme narzo 50i стал самым доступным смартфоном из когда-либо выпускавшихся в серии. Аккумулятор смартфона имеет емкость 5000 мА·ч, диагональ экрана составляет те же 6,5 дюйма, а восьмиядерный процессор 1,6 Ггц обеспечивает достаточную мощность для игр.В realme narzo 50i установлен аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, обеспечивающий до 43 дней работы в режиме ожидания или до 23 часов воспроизведения видео на YouTube.Дизайн narzo 50i также отсылает к предшественнику. При этом дизайн работает не только на внешность — благодаря толщине всего в 8,9 мм смартфон удобно лежит в ладони. В смартфоне установлены задняя и фронтальная камеры по 8 и 5 Мп, соответственно. Поддерживается MicroSD, присутствуют режим супер-энергосбережения и защита от брызг. narzo 50i работает на оболочке realme UI Go Edition на базе Android 11.narzo 50A доступен в официальном магазине realme на Tmall в синем и зеленом цвете по цене 16 990 рублей за версию с 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Промо-цена составит 13 990 рублей.realme narzo 50i доступен в официальном магазине realme на Tmall в черном и зеленом цвете по цене 10 990 рублей за версию 4+64 Гб, в начале продаж будет действовать промо-цена в 8 999 рублей. Также версия 2+32 Гб скоро будет продаваться на Ozon за 8 990 руб., а на старте продаж будет доступно выгодное промо-предложение.

https://ria.ru/20211111/rasprodazha-1758593680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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