https://ria.ru/20211116/priamure-1759230887.html

Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта

Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта - РИА Новости, 16.11.2021

Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта, здесь будут принимать пациентов в том... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:37

2021-11-16T09:37

2021-11-16T09:37

амурская область

общество

амурская область

здоровье - общество

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта, здесь будут принимать пациентов в том числе и из других регионов России.Как уточняет правительство Приамурья, здание хирургического корпуса площадью более девяти тысяч квадратных метров было построено в 1980 году, в 2016 году РЖД передало его тындинской больнице. До капитального ремонта отделения больницы находились в разных зданиях, теперь их перенесли в одно, а для иногородних пациентов оборудовали специальные комнаты гостиничного типа с душевыми."В отремонтированном здании хирургического корпуса уже начали принимать первых пациентов. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, Тындинского, Зейского, Сковородинского районов, но и при необходимости жителям других регионов. При поддержке сенаторов в учреждении закуплено и установлено современное оборудование мирового уровня. Можно с уверенностью сказать, что тындинская больница теперь сможет обеспечить качественной медпомощью не только жителей Приамурья, но и других регионов", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.Власти добавляют, что за медицинской помощью в хирургический корпус Тынды уже обращались жители Омска.Сейчас ремонт в хирургическом корпусе завершается на последнем – седьмом этаже и в подвале, ведётся отладка лифтов.

https://ria.ru/20211111/priamure-1758499533.html

амурская область

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общество, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), россия