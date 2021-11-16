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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211116/priamure-1759230887.html
Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта
Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта - РИА Новости, 16.11.2021
Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта, здесь будут принимать пациентов в том... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:37
2021-11-16T09:37
амурская область
общество
амурская область
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта, здесь будут принимать пациентов в том числе и из других регионов России.Как уточняет правительство Приамурья, здание хирургического корпуса площадью более девяти тысяч квадратных метров было построено в 1980 году, в 2016 году РЖД передало его тындинской больнице. До капитального ремонта отделения больницы находились в разных зданиях, теперь их перенесли в одно, а для иногородних пациентов оборудовали специальные комнаты гостиничного типа с душевыми."В отремонтированном здании хирургического корпуса уже начали принимать первых пациентов. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, Тындинского, Зейского, Сковородинского районов, но и при необходимости жителям других регионов. При поддержке сенаторов в учреждении закуплено и установлено современное оборудование мирового уровня. Можно с уверенностью сказать, что тындинская больница теперь сможет обеспечить качественной медпомощью не только жителей Приамурья, но и других регионов", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.Власти добавляют, что за медицинской помощью в хирургический корпус Тынды уже обращались жители Омска.Сейчас ремонт в хирургическом корпусе завершается на последнем – седьмом этаже и в подвале, ведётся отладка лифтов.
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общество, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), россия
09:37 16.11.2021
 
Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта

Глава Приамурья Орлов: хирургический корпус больницы Тынды открылся после ремонта

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта, здесь будут принимать пациентов в том числе и из других регионов России.
Как уточняет правительство Приамурья, здание хирургического корпуса площадью более девяти тысяч квадратных метров было построено в 1980 году, в 2016 году РЖД передало его тындинской больнице. До капитального ремонта отделения больницы находились в разных зданиях, теперь их перенесли в одно, а для иногородних пациентов оборудовали специальные комнаты гостиничного типа с душевыми.
"В отремонтированном здании хирургического корпуса уже начали принимать первых пациентов. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, Тындинского, Зейского, Сковородинского районов, но и при необходимости жителям других регионов. При поддержке сенаторов в учреждении закуплено и установлено современное оборудование мирового уровня. Можно с уверенностью сказать, что тындинская больница теперь сможет обеспечить качественной медпомощью не только жителей Приамурья, но и других регионов", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
Власти добавляют, что за медицинской помощью в хирургический корпус Тынды уже обращались жители Омска.
"Пациенты отметили, что наше лечебное учреждение не уступает самым современным медцентрам из других регионов страны", - приводит правительство слова главврача тындинской больницы Андрея Козлова.
Сейчас ремонт в хирургическом корпусе завершается на последнем – седьмом этаже и в подвале, ведётся отладка лифтов.
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