https://ria.ru/20211116/pravitelstvo-1759322822.html
Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб
Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб - РИА Новости, 16.11.2021
Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб
Правительство России утвердило требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру "112", согласно которым среднее время ожидания ответа оператора -... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:48
2021-11-16T16:48
2021-11-16T16:48
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россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру "112", согласно которым среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документом, в частности, определяется время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Так, максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора - 20 секунд (для 98% вызовов). При этом среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд. Среднее время, в течение которого оператор должен опросить заявителя - 75 секунд. Максимальное время, в течение которого диспетчер должен подтвердить факт приема сообщения о происшествии - 30 секунд.Кроме того, устанавливается время консультации заявителя оператором - 2 минуты. Максимальное время, в течение которого осуществляется психологическая поддержка, - 30 минут.
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правительство рф, россия
Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб
Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб по номеру "112"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Правительство России
утвердило требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру "112", согласно которым среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Утвердить прилагаемые обязательные требования к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в том числе порядок и сроки осуществления приема, обработки и передачи вызовов по единому номеру "112" диспетчерским службам", - говорится в документе, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
Документом, в частности, определяется время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Так, максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора - 20 секунд (для 98% вызовов). При этом среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд. Среднее время, в течение которого оператор должен опросить заявителя - 75 секунд. Максимальное время, в течение которого диспетчер должен подтвердить факт приема сообщения о происшествии - 30 секунд.
Кроме того, устанавливается время консультации заявителя оператором - 2 минуты. Максимальное время, в течение которого осуществляется психологическая поддержка, - 30 минут.