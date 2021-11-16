https://ria.ru/20211116/pravitelstvo-1759322822.html

Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб

Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб - РИА Новости, 16.11.2021

Правительство утвердило требования к системе вызова экстренных служб

Правительство России утвердило требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру "112", согласно которым среднее время ожидания ответа оператора -... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:48

2021-11-16T16:48

2021-11-16T16:48

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило требования к системе вызова экстренных служб по единому номеру "112", согласно которым среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документом, в частности, определяется время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Так, максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора - 20 секунд (для 98% вызовов). При этом среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд. Среднее время, в течение которого оператор должен опросить заявителя - 75 секунд. Максимальное время, в течение которого диспетчер должен подтвердить факт приема сообщения о происшествии - 30 секунд.Кроме того, устанавливается время консультации заявителя оператором - 2 минуты. Максимальное время, в течение которого осуществляется психологическая поддержка, - 30 минут.

https://ria.ru/20211112/poezdki-1758826890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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