https://ria.ru/20211116/pozhar-1759223989.html

В Дзержинске потушили пожар в промзоне

В Дзержинске потушили пожар в промзоне - РИА Новости, 16.11.2021

В Дзержинске потушили пожар в промзоне

Пожар, возникший из-за разгерметизации емкостей с горючей жидкостью в нижегородском Дзержинске, ликвидирован, сообщили журналистам в региональном управлении... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:33

2021-11-16T08:33

2021-11-16T08:33

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Пожар, возникший из-за разгерметизации емкостей с горючей жидкостью в нижегородском Дзержинске, ликвидирован, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС."Ликвидация открытого горения объявлена в 02.53", - сообщили в региональном МЧС.Сообщение о пожаре в промзоне на Восточном шоссе поступило в понедельник в 15.50. По предварительным данным, произошла разгерметизация с последующим факельным горением (высотой 1-2 метра) емкостей с горючей жидкостью. Как уточнили агентству в пресс-службе администрации Дзержинска, на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000" произошло факельное горение в результате утечки водорода одной из емкостей.Пожар был локализован в 19.48. Высота факельного горения составляла до 0,3 метра. Погибших и пострадавших нет.Передвижной лабораторией СПСЧ ГУ МЧС России по Нижегородской области осуществлены заборы проб воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ. Превышений ПДК не зафиксировано.

https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)