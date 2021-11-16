https://ria.ru/20211116/potok-1759353161.html

В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2"

В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2"

Зампред фракции немецких "Зеленых" в бундестаге Оливер Кришер приветствовал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, отметив, что запуск газопровода... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:41

2021-11-16T18:41

2021-11-16T18:46

экономика

швейцария

германия

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Зампред фракции немецких "Зеленых" в бундестаге Оливер Кришер приветствовал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, отметив, что запуск газопровода существенно отсрочен и он "не сыграет роли" в зимний отопительный сезон.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку."Таким образом, ввод к эксплуатацию трубопровода значительно отсрочен, и этой зимой он, скорее всего, не сыграет никакой роли (в отопительный сезон)", - сказал он изданию Rheinische Post.Он назвал решение BNA "хорошим". По его мнению, "Газпром", используя зарегистрированное в Швейцарии предприятие Nord Stream 2 AG для управления газопроводом, якобы хотел воспользоваться более низким налогообложением этой страны."Федеральное сетевое агентство подвело черту под этими расчетами", - заявил депутат.Он также заявил, что, по его "впечатлениям", "Газпром" "не принимает всерьез немецкое и европейское право". "Зеленые" являются последовательными противниками "Северного потока — 2". Кришер отметил, что в "Северном потоке — 2" якобы не будет нужды в Германии.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759329391.html

https://ria.ru/20211114/protivostoyanie-1758964985.html

швейцария

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, швейцария, германия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag