Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/potok-1759353161.html
В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2"
В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2"
Зампред фракции немецких "Зеленых" в бундестаге Оливер Кришер приветствовал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, отметив, что запуск газопровода... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:41
2021-11-16T18:46
экономика
швейцария
германия
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603753552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc7d662647571beff3dae801d5120f3e.jpg
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Зампред фракции немецких "Зеленых" в бундестаге Оливер Кришер приветствовал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, отметив, что запуск газопровода существенно отсрочен и он "не сыграет роли" в зимний отопительный сезон.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку."Таким образом, ввод к эксплуатацию трубопровода значительно отсрочен, и этой зимой он, скорее всего, не сыграет никакой роли (в отопительный сезон)", - сказал он изданию Rheinische Post.Он назвал решение BNA "хорошим". По его мнению, "Газпром", используя зарегистрированное в Швейцарии предприятие Nord Stream 2 AG для управления газопроводом, якобы хотел воспользоваться более низким налогообложением этой страны."Федеральное сетевое агентство подвело черту под этими расчетами", - заявил депутат.Он также заявил, что, по его "впечатлениям", "Газпром" "не принимает всерьез немецкое и европейское право". "Зеленые" являются последовательными противниками "Северного потока — 2". Кришер отметил, что в "Северном потоке — 2" якобы не будет нужды в Германии.
https://ria.ru/20211116/gaz-1759329391.html
https://ria.ru/20211114/protivostoyanie-1758964985.html
швейцария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603753552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0f9a71ae2c003d8cebb409a394d644c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, швейцария, германия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag
18:41 16.11.2021 (обновлено: 18:46 16.11.2021)
 
В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2"

Депутат бундестага Кришер: "Северный поток — 2" не сыграет роли в этот отопительный сезон

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Зампред фракции немецких "Зеленых" в бундестаге Оливер Кришер приветствовал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, отметив, что запуск газопровода существенно отсрочен и он "не сыграет роли" в зимний отопительный сезон.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 17:06
В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2"
"Таким образом, ввод к эксплуатацию трубопровода значительно отсрочен, и этой зимой он, скорее всего, не сыграет никакой роли (в отопительный сезон)", - сказал он изданию Rheinische Post.
Он назвал решение BNA "хорошим". По его мнению, "Газпром", используя зарегистрированное в Швейцарии предприятие Nord Stream 2 AG для управления газопроводом, якобы хотел воспользоваться более низким налогообложением этой страны.
"Федеральное сетевое агентство подвело черту под этими расчетами", - заявил депутат.
Он также заявил, что, по его "впечатлениям", "Газпром" "не принимает всерьез немецкое и европейское право". "Зеленые" являются последовательными противниками "Северного потока — 2". Кришер отметил, что в "Северном потоке — 2" якобы не будет нужды в Германии.
Трубопровод Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 05:36
Глава МИД Британии сделала запоздалое заявление по "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаШвейцарияГерманияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией