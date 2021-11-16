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Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова
Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова - РИА Новости, 16.11.2021
Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова
Людмила Поргина и Денис Сердюков в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" взаимно обвинили друг друга в смерти своих возлюбленных. Первой высказалась... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:45
2021-11-16T18:45
2021-11-16T18:45
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Людмила Поргина и Денис Сердюков в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" взаимно обвинили друг друга в смерти своих возлюбленных. Первой высказалась вдова Николая Караченцова: она отметила, что Сердюков стал причиной смерти Ирины Цывиной.Сердюков, в свою очередь, также резко ответил актрисе.Сердюков стал последним возлюбленным актрисы. После ее смерти он сделал предложение светской львице Юлиане Голдман.Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет в 2019-м году. По некоторым данным она умерла из-за проблем с сердцем, однако дочь актрисы сомневается в правдивости этой информации.
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шоу-бизнес, андрей малахов, людмила поргина, знаменитости
Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова
Бывший любовник Цывиной Сердюков обвинил Поргину в смерти Караченцова