https://ria.ru/20211116/porgina-1759351075.html

Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова

Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова - РИА Новости, 16.11.2021

Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова

Людмила Поргина и Денис Сердюков в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" взаимно обвинили друг друга в смерти своих возлюбленных. Первой высказалась... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:45

2021-11-16T18:45

2021-11-16T18:45

шоубиз

шоу-бизнес

андрей малахов

людмила поргина

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Людмила Поргина и Денис Сердюков в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" взаимно обвинили друг друга в смерти своих возлюбленных. Первой высказалась вдова Николая Караченцова: она отметила, что Сердюков стал причиной смерти Ирины Цывиной.Сердюков, в свою очередь, также резко ответил актрисе.Сердюков стал последним возлюбленным актрисы. После ее смерти он сделал предложение светской львице Юлиане Голдман.Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет в 2019-м году. По некоторым данным она умерла из-за проблем с сердцем, однако дочь актрисы сомневается в правдивости этой информации.

https://ria.ru/20210614/bastrykin-1736916908.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, андрей малахов, людмила поргина, знаменитости