Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211116/porgina-1759351075.html
Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова
Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова - РИА Новости, 16.11.2021
Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова
Людмила Поргина и Денис Сердюков в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" взаимно обвинили друг друга в смерти своих возлюбленных. Первой высказалась... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:45
2021-11-16T18:45
шоубиз
шоу-бизнес
андрей малахов
людмила поргина
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571958905_0:13:2856:1619_1920x0_80_0_0_c4096570bf73b8c4f720844654a2e186.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Людмила Поргина и Денис Сердюков в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" взаимно обвинили друг друга в смерти своих возлюбленных. Первой высказалась вдова Николая Караченцова: она отметила, что Сердюков стал причиной смерти Ирины Цывиной.Сердюков, в свою очередь, также резко ответил актрисе.Сердюков стал последним возлюбленным актрисы. После ее смерти он сделал предложение светской львице Юлиане Голдман.Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет в 2019-м году. По некоторым данным она умерла из-за проблем с сердцем, однако дочь актрисы сомневается в правдивости этой информации.
https://ria.ru/20210614/bastrykin-1736916908.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571958905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d16a8988a2398c3248da4a1fe196e77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, андрей малахов, людмила поргина, знаменитости
18:45 16.11.2021
 
Бывший любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова

Бывший любовник Цывиной Сердюков обвинил Поргину в смерти Караченцова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Поргина
Актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Людмила Поргина и Денис Сердюков в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" взаимно обвинили друг друга в смерти своих возлюбленных. Первой высказалась вдова Николая Караченцова: она отметила, что Сердюков стал причиной смерти Ирины Цывиной.

"Никакого отношения к любви вы не имеете. Если вы через год нашли себе новую любовницу, у которой на лице ничего не написано – ни чувств, ни переживания… Ира была актриса, личность! Кто вы? Ноль! Ваша жена – ноль! Вы предали Ирину через год!" – эмоционально заявила Поргина.

Сердюков, в свою очередь, также резко ответил актрисе.

"Это мне говорит женщина, которая угробила своего мужа! Вы для меня тоже ноль", – заявил Денис.

Сердюков стал последним возлюбленным актрисы. После ее смерти он сделал предложение светской львице Юлиане Голдман.
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет в 2019-м году. По некоторым данным она умерла из-за проблем с сердцем, однако дочь актрисы сомневается в правдивости этой информации.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
14 июня, 08:46
Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
 
ШоубизШоу-бизнесАндрей МалаховЛюдмила ПоргинаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией