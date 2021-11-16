09:07 16.11.2021 (обновлено: 09:10 16.11.2021)
Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая
Си Цзиньпин призвал Байдена вернуть политику США в отношении Китая в рациональное русло
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи с американским президентом Джо Байденом выразил надежду, что тот вернет политику США в отношении Китая в рациональное русло, передает агентство Синьхуа.
"В ближайшие 50 лет самым важным в международных отношениях станет поиск правильного способа сосуществования для США и Китая. История беспристрастна, и все действия политика, будь то достижения или промахи, будут записаны в истории. Надеюсь, что господин президент проявит способность к политическому руководству и направит политику США в отношении Китая к возвращению в рациональное и прагматичное русло", - приводит агентство слова китайского лидера.
Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08.46 по пекинскому времени (03.46 мск) и завершилась в 10.42 (05.42), далее был объявлен перерыв, переговоры возобновились в 11.06 по Пекину (06.06 мск) и окончательно завершились в 12.24 (07.24 мск).
Центральное телевидение Китая отмечает, что лидеры обменялись мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес.
Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена состоялась на фоне продолжающегося обострения отношений Пекина и Вашингтона по целому комплексу вопросов.
Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.