Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/politika-1759226511.html
Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая
Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая - РИА Новости, 16.11.2021
Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи с американским президентом Джо Байденом выразил надежду, что тот вернет политику... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:07
2021-11-16T09:10
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
тайвань
huawei technologies
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи с американским президентом Джо Байденом выразил надежду, что тот вернет политику США в отношении Китая в рациональное русло, передает агентство Синьхуа."В ближайшие 50 лет самым важным в международных отношениях станет поиск правильного способа сосуществования для США и Китая. История беспристрастна, и все действия политика, будь то достижения или промахи, будут записаны в истории. Надеюсь, что господин президент проявит способность к политическому руководству и направит политику США в отношении Китая к возвращению в рациональное и прагматичное русло", - приводит агентство слова китайского лидера.Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08.46 по пекинскому времени (03.46 мск) и завершилась в 10.42 (05.42), далее был объявлен перерыв, переговоры возобновились в 11.06 по Пекину (06.06 мск) и окончательно завершились в 12.24 (07.24 мск).Центральное телевидение Китая отмечает, что лидеры обменялись мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес.С китайской стороны на встрече лидеров присутствовали глава МИД КНР Ван И, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, замглавы МИД КНР Се Фэн.Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена состоялась на фоне продолжающегося обострения отношений Пекина и Вашингтона по целому комплексу вопросов.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.
https://ria.ru/20211116/otvetstvennost-1759219412.html
https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html
https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html
сша
китай
тайвань
тибет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_75da2137a0ae091981e3a53acdafdb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, тайвань, huawei technologies, мид кнр, тибет, дональд трамп, zte
09:07 16.11.2021 (обновлено: 09:10 16.11.2021)
 
Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая

Си Цзиньпин призвал Байдена вернуть политику США в отношении Китая в рациональное русло

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи с американским президентом Джо Байденом выразил надежду, что тот вернет политику США в отношении Китая в рациональное русло, передает агентство Синьхуа.
"В ближайшие 50 лет самым важным в международных отношениях станет поиск правильного способа сосуществования для США и Китая. История беспристрастна, и все действия политика, будь то достижения или промахи, будут записаны в истории. Надеюсь, что господин президент проявит способность к политическому руководству и направит политику США в отношении Китая к возвращению в рациональное и прагматичное русло", - приводит агентство слова китайского лидера.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
04:48
Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности перед миром
Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08.46 по пекинскому времени (03.46 мск) и завершилась в 10.42 (05.42), далее был объявлен перерыв, переговоры возобновились в 11.06 по Пекину (06.06 мск) и окончательно завершились в 12.24 (07.24 мск).
Центральное телевидение Китая отмечает, что лидеры обменялись мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес.
С китайской стороны на встрече лидеров присутствовали глава МИД КНР Ван И, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, замглавы МИД КНР Се Фэн.
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 09:26
Си Цзиньпин назвал условия, на которых Китай готов сотрудничать с США
Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена состоялась на фоне продолжающегося обострения отношений Пекина и Вашингтона по целому комплексу вопросов.
Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 20:16
США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях
 
В миреСШАКитайДжо БайденСи ЦзиньпинТайваньHuawei TechnologiesМИД КНРТибетДональд ТрампZTE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
11:48Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код
11:46Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
11:45Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
Лента новостейМолния
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятийТюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-кодРоссия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и КатарРоссия возобновит авиасообщение с пятью странамиНазвана приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель