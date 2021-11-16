https://ria.ru/20211116/politika-1759226511.html

Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая

Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая - РИА Новости, 16.11.2021

Си Цзиньпин призвал США вернуться к рациональной политике в отношении Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи с американским президентом Джо Байденом выразил надежду, что тот вернет политику... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:07

2021-11-16T09:07

2021-11-16T09:10

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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедшей во вторник виртуальной встречи с американским президентом Джо Байденом выразил надежду, что тот вернет политику США в отношении Китая в рациональное русло, передает агентство Синьхуа."В ближайшие 50 лет самым важным в международных отношениях станет поиск правильного способа сосуществования для США и Китая. История беспристрастна, и все действия политика, будь то достижения или промахи, будут записаны в истории. Надеюсь, что господин президент проявит способность к политическому руководству и направит политику США в отношении Китая к возвращению в рациональное и прагматичное русло", - приводит агентство слова китайского лидера.Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08.46 по пекинскому времени (03.46 мск) и завершилась в 10.42 (05.42), далее был объявлен перерыв, переговоры возобновились в 11.06 по Пекину (06.06 мск) и окончательно завершились в 12.24 (07.24 мск).Центральное телевидение Китая отмечает, что лидеры обменялись мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес.С китайской стороны на встрече лидеров присутствовали глава МИД КНР Ван И, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, замглавы МИД КНР Се Фэн.Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена состоялась на фоне продолжающегося обострения отношений Пекина и Вашингтона по целому комплексу вопросов.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.

https://ria.ru/20211116/otvetstvennost-1759219412.html

https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html

https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html

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китай

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