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В фермерских хозяйствах Липецкой области растет поголовье скота
В фермерских хозяйствах Липецкой области растет поголовье скота - РИА Новости, 16.11.2021
В фермерских хозяйствах Липецкой области растет поголовье скота
В фермерских хозяйствах Липецкой области в этом году возросло поголовье скота — по сравнению с прошлым годом численность коровьего стада у индивидуальных... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:33
2021-11-16T16:33
2021-11-16T16:33
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. В фермерских хозяйствах Липецкой области в этом году возросло поголовье скота — по сравнению с прошлым годом численность коровьего стада у индивидуальных предпринимателей выросла на 8,4 процента, а численность овец и коз на 4 процента, сообщил глава региона Игорь Артамонов.На сегодняшний день в крестьянско-фермерских хозяйствах области содержатся 16,5 тысяч голов крупного рогатого скота и 8,6 тысячи голов овец и коз.На долю индивидуальных животноводческих хозяйств региона приходится более 40 процентов поголовья крупного рогатого скота области и 88 процентов поголовья овец и коз.По словам Артамонова, росту малого предпринимательства на селе способствует система господдержки, направленная на развитие сельхозпроизводства в индивидуальных хозяйствах. Одна из форм – гранты, выделяемые и бюджета области с 2012 года. В этом году средства на развитие своих агростартапов получили 13 фермеров и пять семейных ферм, которые будут развивать молочное, мясное скотоводство и овцеводство."Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости.
В фермерских хозяйствах Липецкой области
в этом году возросло поголовье скота — по сравнению с прошлым годом численность коровьего стада у индивидуальных предпринимателей выросла на 8,4 процента, а численность овец и коз на 4 процента, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
На сегодняшний день в крестьянско-фермерских хозяйствах области содержатся 16,5 тысяч голов крупного рогатого скота и 8,6 тысячи голов овец и коз.
На долю индивидуальных животноводческих хозяйств региона приходится более 40 процентов поголовья крупного рогатого скота области и 88 процентов поголовья овец и коз.
По словам Артамонова, росту малого предпринимательства на селе способствует система господдержки, направленная на развитие сельхозпроизводства в индивидуальных хозяйствах. Одна из форм – гранты, выделяемые и бюджета области с 2012 года. В этом году средства на развитие своих агростартапов получили 13 фермеров и пять семейных ферм, которые будут развивать молочное, мясное скотоводство и овцеводство.
"Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области", – сказал Артамонов.