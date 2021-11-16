https://ria.ru/20211116/pogolove-1759319194.html

В фермерских хозяйствах Липецкой области растет поголовье скота

В фермерских хозяйствах Липецкой области растет поголовье скота - РИА Новости, 16.11.2021

В фермерских хозяйствах Липецкой области растет поголовье скота

В фермерских хозяйствах Липецкой области в этом году возросло поголовье скота — по сравнению с прошлым годом численность коровьего стада у индивидуальных... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:33

2021-11-16T16:33

2021-11-16T16:33

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. В фермерских хозяйствах Липецкой области в этом году возросло поголовье скота — по сравнению с прошлым годом численность коровьего стада у индивидуальных предпринимателей выросла на 8,4 процента, а численность овец и коз на 4 процента, сообщил глава региона Игорь Артамонов.На сегодняшний день в крестьянско-фермерских хозяйствах области содержатся 16,5 тысяч голов крупного рогатого скота и 8,6 тысячи голов овец и коз.На долю индивидуальных животноводческих хозяйств региона приходится более 40 процентов поголовья крупного рогатого скота области и 88 процентов поголовья овец и коз.По словам Артамонова, росту малого предпринимательства на селе способствует система господдержки, направленная на развитие сельхозпроизводства в индивидуальных хозяйствах. Одна из форм – гранты, выделяемые и бюджета области с 2012 года. В этом году средства на развитие своих агростартапов получили 13 фермеров и пять семейных ферм, которые будут развивать молочное, мясное скотоводство и овцеводство."Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211115/kultivator-1759068541.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов