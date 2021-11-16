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https://ria.ru/20211116/podrostok-1759317174.html
Подростка, обвиняемого в истязании в курганском детдоме, взяли под стражу
Подростка, обвиняемого в истязании в курганском детдоме, взяли под стражу - РИА Новости, 16.11.2021
Подростка, обвиняемого в истязании в курганском детдоме, взяли под стражу
Подросток, обвиняемый в истязании малыша в детском доме в Курганской области, заключен под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:25
2021-11-16T16:25
происшествия
дети
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в истязании малыша в детском доме в Курганской области, заключен под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, 16-летний воспитанник детского дома неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания. Подростку предъявлено обвинение в истязании ребенка."Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон издевательства над малышом – его били по голове, животу, курили и дышали в лицо дымом. Полиция составила протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении двух 16-летних воспитанников, СК же возбудил уголовные дела - об истязании и халатности.
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курганская область
россия
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Издевательства подростков над малышом в детском доме. Видео очевидца
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в интернете видео с издевательствами воспитанников старшего возраста над малышом.
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РИА Новости
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происшествия, дети, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:25 16.11.2021
 
Подростка, обвиняемого в истязании в курганском детдоме, взяли под стражу

Подросток, обвиняемый в истязании двухлетнего малыша в курганском детдоме, взят под стражу

© Depositphotos / yacobchuk1Ребенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Depositphotos / yacobchuk1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в истязании малыша в детском доме в Курганской области, заключен под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 16-летний воспитанник детского дома неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания. Подростку предъявлено обвинение в истязании ребенка.
"Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон издевательства над малышом – его били по голове, животу, курили и дышали в лицо дымом. Полиция составила протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении двух 16-летних воспитанников, СК же возбудил уголовные дела - об истязании и халатности.
В Домике детства - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Из детдома — за решетку. Почему сироты не приспособлены к взрослой жизни
 
ПроисшествияДетиКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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