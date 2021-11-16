https://ria.ru/20211116/podrostok-1759317174.html

Подростка, обвиняемого в истязании в курганском детдоме, взяли под стражу

Подростка, обвиняемого в истязании в курганском детдоме, взяли под стражу - РИА Новости, 16.11.2021

Подростка, обвиняемого в истязании в курганском детдоме, взяли под стражу

Подросток, обвиняемый в истязании малыша в детском доме в Курганской области, заключен под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:25

2021-11-16T16:25

2021-11-16T16:25

происшествия

дети

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753450854_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_4727c9dc5ea49aa18092c706d20aa102.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в истязании малыша в детском доме в Курганской области, заключен под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, 16-летний воспитанник детского дома неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания. Подростку предъявлено обвинение в истязании ребенка."Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон издевательства над малышом – его били по голове, животу, курили и дышали в лицо дымом. Полиция составила протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении двух 16-летних воспитанников, СК же возбудил уголовные дела - об истязании и халатности.

https://ria.ru/20210927/siroty-1751692660.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Издевательства подростков над малышом в детском доме. Видео очевидца Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в интернете видео с издевательствами воспитанников старшего возраста над малышом. 2021-11-16T16:25 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия