https://ria.ru/20211116/pensionerka-1759377437.html

СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой

СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой - РИА Новости, 16.11.2021

СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой

Уголовное дело возбудили после видео с привязанной к кровати пенсионеркой в доме престарелых в подмосковных Мытищах, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:03

2021-11-16T22:03

2021-11-16T22:03

происшествия

мытищи

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после видео с привязанной к кровати пенсионеркой в доме престарелых в подмосковных Мытищах, сообщил региональный главк Следственного комитета.Ранее в соцсети появилось видео из частного дома для престарелых, на котором одна пенсионерка привязана к кровати, а другая жалуется, что с ней жестоко обращаются.СК сообщает, что следователи осмотрели пансионат, запросили ряд документов и опросили пенсионерок с видео."Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось", – говорится в сообщении.Отмечается, что следствие устанавливает местонахождение бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и опубликовала видео."С целью установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего в доме для престарелых людей в городе Мытищи и озвученных в СМИ ... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html

https://ria.ru/20211103/napadenie-1757545981.html

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мытищи, следственный комитет россии (ск рф)