https://ria.ru/20211116/pensionerka-1759377437.html
СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой
СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой - РИА Новости, 16.11.2021
СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой
Уголовное дело возбудили после видео с привязанной к кровати пенсионеркой в доме престарелых в подмосковных Мытищах, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:03
2021-11-16T22:03
2021-11-16T22:03
происшествия
мытищи
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после видео с привязанной к кровати пенсионеркой в доме престарелых в подмосковных Мытищах, сообщил региональный главк Следственного комитета.Ранее в соцсети появилось видео из частного дома для престарелых, на котором одна пенсионерка привязана к кровати, а другая жалуется, что с ней жестоко обращаются.СК сообщает, что следователи осмотрели пансионат, запросили ряд документов и опросили пенсионерок с видео."Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось", – говорится в сообщении.Отмечается, что следствие устанавливает местонахождение бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и опубликовала видео."С целью установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего в доме для престарелых людей в городе Мытищи и озвученных в СМИ ... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html
https://ria.ru/20211103/napadenie-1757545981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мытищи, следственный комитет россии (ск рф)
СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой
СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой в доме престарелых
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после видео с привязанной к кровати пенсионеркой в доме престарелых в подмосковных Мытищах, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Ранее в соцсети появилось видео из частного дома для престарелых, на котором одна пенсионерка привязана к кровати, а другая жалуется, что с ней жестоко обращаются.
СК
сообщает, что следователи осмотрели пансионат, запросили ряд документов и опросили пенсионерок с видео.
"Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие устанавливает местонахождение бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и опубликовала видео.
"С целью установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего в доме для престарелых людей в городе Мытищи
и озвученных в СМИ ... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.