https://ria.ru/20211116/panfilovtsy-1759142068.html

Подвиг героев-панфиловцев (1941)

Подвиг героев-панфиловцев (1941) - РИА Новости, 16.11.2021

Подвиг героев-панфиловцев (1941)

С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945), развязанной гитлеровской Германией 22 июня 1941 года, ее войска захватили стратегическую инициативу и,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T01:40

2021-11-16T01:40

2021-11-16T01:40

справки

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945), развязанной гитлеровской Германией 22 июня 1941 года, ее войска захватили стратегическую инициативу и, несмотря на героическое сопротивление войск Красной Армии, к концу сентября овладели Прибалтикой, Белоруссией, Молдавией, значительной частью Украины, блокировали Ленинград (ныне Санкт-Петербург), достигли дальних подступов к Москве. После провала плана захватить столицу СССР с ходу в первые недели войны германское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун", которой предусматривалось расчленение обороны советских войск тремя ударами танковых группировок, окружение и уничтожение их в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем подвижными группами охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.Германское наступление началось 30 сентября на брянском и 2 октября 1941 года на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник 6 октября вышел в район западнее Вязьмы и окружил державших там оборону солдат и командиров Красной армии. В котле оказались четыре советские армии. Советское командование предпринимало энергичные меры по перехвату у противника стратегической инициативы. 12 октября Государственный Комитет Обороны создал вокруг столицы Московскую зону обороны. Со всех концов страны спешили к Москве эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами. Новые части и соединения буквально с колес вступали в бой. Боеспособность их была различной, но противник сразу почувствовал нараставшее сопротивление. Германское командование не раз отмечало в своих донесениях стойкость и упорство советских солдат. Среди новых соединений Красной армии выделялась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Она формировалась после начала войны в Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Бишкек, Киргизия). Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась сверх плана. В нее призывались главным образом жители Казахстана, а также частично Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40% состояло из казахов, 30% бойцов – русские и столько же – представители еще 26 народов. Советского Союза. Новобранцы, которым в среднем было по 30-35 лет, не имели ни боевого опыта, ни военной подготовки, но их командир Панфилов был опытным военачальником, воевавшим в Первую мировую (1914-1918), а затем и в Гражданскую войны (1917-1922). В конце августа 1941 года 316-я стрелковая дивизия прибыла на Северо-Западный фронт. Ее не стали сразу вводить в бой, а оставили в резерве. Под Новгородом, занимая участок невдалеке от линии фронта, военнослужащие соединения возводили дополнительную полосу обороны. В это время Панфилов делал все возможное, чтобы дать воинам дополнительные знания о военном деле. Обучение велось все время, когда позволяла обстановка. Бойцы тренировались в возведении оборонительных рубежей, учились бороться с танками, отрабатывали навыки боя на практических занятиях. Такая подготовка продолжалась по несколько часов в день.6 октября 1941 года в связи с создавшейся на московском направлении обстановкой 316-ю дивизию срочно стали перебрасывать на рубежи к западу от столицы – в район Волоколамска. Соединение вошло в подчинение командующего 16-й армией генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского. 12-14 октября дивизия была доставлена под Волоколамск, где и приступила к подготовке обороны. Соединение получило задачу прикрывать рубеж протяженностью 41 километр. Здесь генерал Панфилов применил хорошо продуманную систему противотанковой обороны, в которой танкоопасные направления умело прикрывались артиллерией, подвижными отрядами заграждения, а местность грамотно оборудовалась в инженерном отношении. Панфиловцы уже 16 октября вступили в бой с танками и моторизованными частями противника. В течение дня они отразили атаки 60 танков и полка пехоты неприятеля. Семь дней дивизия вместе с курсантским полком и приданными частями противотанковой артиллерии успешно отбивала атаки противника. 24 октября одновременно пять немецких дивизий развернули наступление в направлении Волоколамска. Под давлением превосходивших сил врага части дивизии вынуждены были в конце октября оставить Волоколамск и занять оборону восточнее города. Ко 2 ноября линия фронта стабилизировалась, германские части, понесшие потери, перешли к оборонительной тактике.В 316-й дивизии к этому времени осталось мало средств для борьбы с немецкими танками. Имеются сведения, что в 1075-м стрелковом полку числились всего два 76-миллиметровых орудия и четыре противотанковых ружья. Кроме того, за весь период боев этот полк потерял 55% личного состава. Во время передышки воинские части получили пополнение, но оно было недостаточным. 16 ноября 1941 года началось новое германское наступление на Москву. После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 316-ю дивизию генерала Ивана Панфилова силами 2-й и 11-й танковых дивизий. На участок всего полка наступало более 50 танков. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у железнодорожного разъезда Дубосеково, находившегося в семи километрах юго-восточнее Волоколамска, и деревни Петелино. Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым. Главный удар противник наносил на опорный пункт у Дубосеково, который находился на самом выгодном для наступления направлении, выводившем неприятеля в тыл дивизии. Его обороняли воины 2-го взвода 4-й роты, которые грамотно подготовились к встрече противника: заранее вырыли пять окопов, укрепили их шпалами, подготовили оружие – винтовки, пулемет, противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, два противотанковых ружья. В течение четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника, в которых танки шли волнами по 15-20 машин в группе. Панфиловцы уничтожили свыше 10 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. В результате этого боя германские части были задержаны более чем на шесть часов и не сумели в тот день прорвать оборону дивизии у Дубосеково. Задержка продвижения противника даже на несколько часов позволила другим частям Красной армии занять более удобные позиции, лучше их оборудовать, подтянуть резервы. Это позднее сыграло свою роль и при подготовке контрнаступления. 17 ноября 1941 года 316-я дивизия за боевые отличия была награждена орденом Красного Знамени, 18 ноября она получила наименование 8-й гвардейской, а 23 ноября ей присвоено имя И.В. Панфилова, который 18 ноября 1941 года погиб на поле боя у окраины деревни Гусенево Волоколамского района Московской области. Командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Жуков писал в Ставку Верховного Главнокомандования, что "при самых трудных условиях боевой обстановки Панфилов всегда сохранял руководство и управление частями. В беспрерывных месячных боях на подступах к Москве части дивизии не только удержали свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили 2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 11 и 110-ю пехотные дивизии, уничтожив 9000 вражеских солдат и офицеров, более 80 танков, много орудий, минометов и другого оружия". Генералу Ивану Панфилову 12 апреля 1942 года присвоено посмертно звание Героя Советского Союза "за умелое руководство частями дивизии в боях на подступах к Москве и проявленные при этом личную храбрость и героизм". Бой под Дубосеково вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. Впервые о нем в общих чертах, без деталей рассказали военные корреспонденты "Комсомольской правды" в конце ноября 1941 года, когда Волоколамск находился в руках противника и побывать в районе боев было невозможно. Вскоре в "Красной звезде" появились еще две публикации о героях-панфиловцах. В статьях об участниках боя говорилось: погибли, но врага не пропустили. Панфиловцев, сражавшихся у разъезда Дубосеково, действительно считали павшими. 21 июля 1942 года, по представлению политуправления 16-й армии Западного фронта, 28 воинам батальона было присвоено звание Героя Советского Союза. Представления к высшему отличию готовили по воспоминаниям однополчан, книгам учета, заполненным без той тщательности, которой придерживались в мирное время. В 1967 году в деревне Нелидово (1,5 километра от Дубосеково) был открыт Музей героев-панфиловцев. В 1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль "Подвигу 28", состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Впоследствии версия подвига была изучена Главной военной прокуратурой СССР. Согласно справке-докладу главного военного прокурора Николая Афанасьева "О 28 панфиловцах", часть числящихся погибшими героев оказалась жива. Эксперты оспаривают выводы Главной военной прокуратуры СССР о вымышленном подвиге, считая, что имеющийся в распоряжении исторической науки набор документов и свидетельств не позволяет опровергнуть ни факт боя у разъезда Дубосеково, ни тем более подвиг солдат-панфиловцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)