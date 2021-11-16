https://ria.ru/20211116/organizatsii-1759272606.html
Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году
Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году - РИА Новости, 16.11.2021
Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году
Деятельность 18 иностранных и международных неправительственных организаций признана нежелательной в России в 2021 году, сообщил на правительственном часе в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:00
2021-11-16T13:00
2021-11-16T13:04
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Деятельность 18 иностранных и международных неправительственных организаций признана нежелательной в России в 2021 году, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов."Совместно с ФСБ, МВД нами продолжены целевые мероприятия по нейтрализации соответствующих угроз, а также недопущению международного воздействия на внутриполитическую ситуацию в стране. По искам прокуроров в текущем году приняты решения о признании нежелательной деятельности 18 иностранных и международных неправительственных организаций", - сказал Краснов.
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
13:00 16.11.2021 (обновлено: 13:04 16.11.2021)
Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году
Краснов: 18 неправительственных организаций признали нежелательными в 2021 году