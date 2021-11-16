https://ria.ru/20211116/organizatsii-1759272606.html

Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году

Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году - РИА Новости, 16.11.2021

Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году

Деятельность 18 иностранных и международных неправительственных организаций признана нежелательной в России в 2021 году, сообщил на правительственном часе в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:00

2021-11-16T13:00

2021-11-16T13:04

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Деятельность 18 иностранных и международных неправительственных организаций признана нежелательной в России в 2021 году, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов."Совместно с ФСБ, МВД нами продолжены целевые мероприятия по нейтрализации соответствующих угроз, а также недопущению международного воздействия на внутриполитическую ситуацию в стране. По искам прокуроров в текущем году приняты решения о признании нежелательной деятельности 18 иностранных и международных неправительственных организаций", - сказал Краснов.

https://ria.ru/20210927/enemo-1752044211.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия