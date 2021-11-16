https://ria.ru/20211116/obse-1759345468.html

В ОБСЕ выразили обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши

В ОБСЕ выразили обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши - РИА Новости, 16.11.2021

В ОБСЕ выразили обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обеспокоено недопуском журналистов в приграничную зону Польши, говорится с сообщении БДИПЧ в Twitter. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:05

2021-11-16T18:05

2021-11-16T18:24

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

польша

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обеспокоено недопуском журналистов в приграничную зону Польши, говорится с сообщении БДИПЧ в Twitter."БДИПЧ приветствует тот факт, что польский омбудсмен может посещать тех, кто находится на белорусско-польской границе в поисках международной защиты, но мы обеспокоены тем, что правила чрезвычайного положения могут непропорционально ограничивать въезд средств массовой информации и гражданского общества", - говорится в сообщении.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы. Среди прочих территорию, на которой действует режим чрезвычайного положения, не могут посещать и журналисты.

https://ria.ru/20211115/rt-1759176809.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша