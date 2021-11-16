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В ОБСЕ выразили обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши
В ОБСЕ выразили обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши - РИА Новости, 16.11.2021
В ОБСЕ выразили обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обеспокоено недопуском журналистов в приграничную зону Польши, говорится с сообщении БДИПЧ в Twitter. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:05
2021-11-16T18:24
в мире
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обеспокоено недопуском журналистов в приграничную зону Польши, говорится с сообщении БДИПЧ в Twitter."БДИПЧ приветствует тот факт, что польский омбудсмен может посещать тех, кто находится на белорусско-польской границе в поисках международной защиты, но мы обеспокоены тем, что правила чрезвычайного положения могут непропорционально ограничивать въезд средств массовой информации и гражданского общества", - говорится в сообщении.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы. Среди прочих территорию, на которой действует режим чрезвычайного положения, не могут посещать и журналисты.
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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша
18:05 16.11.2021 (обновлено: 18:24 16.11.2021)
 
В ОБСЕ выразили обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши

БДИПЧ ОБСЕ выразило обеспокоенность недопуском журналистов к границе Польши

© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovПрименение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница
Применение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / BelTA/Leonid Scheglov
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обеспокоено недопуском журналистов в приграничную зону Польши, говорится с сообщении БДИПЧ в Twitter.
"БДИПЧ приветствует тот факт, что польский омбудсмен может посещать тех, кто находится на белорусско-польской границе в поисках международной защиты, но мы обеспокоены тем, что правила чрезвычайного положения могут непропорционально ограничивать въезд средств массовой информации и гражданского общества", - говорится в сообщении.
На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы. Среди прочих территорию, на которой действует режим чрезвычайного положения, не могут посещать и журналисты.
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 18:36
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу
 
В миреБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияПольша
 
 
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