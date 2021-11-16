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Тюменская область
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Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований
Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований - РИА Новости, 16.11.2021
Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований
Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований, заявил директор областного департамента финансов Михаил Таранов. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:27
2021-11-16T12:27
тюменская область
тюменская область
жкх
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований, заявил директор областного департамента финансов Михаил Таранов.Он отметил, что доходы бюджета области за девять месяцев 2021 года составили почти 170 миллиардов рублей, что на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом."Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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тюменская область, жкх, александр моор
12:27 16.11.2021
 

Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований, заявил директор областного департамента финансов Михаил Таранов.
"Финансирование социальных выплат, межбюджетных трансфертов муниципалитетам, предоставление государственных услуг, работ по заключенным контрактам обеспечено в полном объеме. Мы закончим финансовый год без коммерческих заимствований", – сообщил Таранов на онлайн-заседании президиума регионального правительства.
Он отметил, что доходы бюджета области за девять месяцев 2021 года составили почти 170 миллиардов рублей, что на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом.
"Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюменская областьТюменская областьЖКХАлександр Моор
 
 
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