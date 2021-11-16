https://ria.ru/20211116/obespechenie-1759265457.html

Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований

Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований - РИА Новости, 16.11.2021

Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований

Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований, заявил директор областного департамента финансов Михаил Таранов. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:27

2021-11-16T12:27

2021-11-16T12:27

тюменская область

тюменская область

жкх

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований, заявил директор областного департамента финансов Михаил Таранов.Он отметил, что доходы бюджета области за девять месяцев 2021 года составили почти 170 миллиардов рублей, что на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом."Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://ria.ru/20211109/promproizvodstvo-1758201481.html

тюменская область

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тюменская область, жкх, александр моор