https://ria.ru/20211116/obespechenie-1759265457.html
Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований
Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований - РИА Новости, 16.11.2021
Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований
Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований, заявил директор областного департамента финансов Михаил Таранов. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:27
2021-11-16T12:27
2021-11-16T12:27
тюменская область
тюменская область
жкх
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Тюменская область завершит год без коммерческих заимствований, заявил директор областного департамента финансов Михаил Таранов.Он отметил, что доходы бюджета области за девять месяцев 2021 года составили почти 170 миллиардов рублей, что на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом."Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
https://ria.ru/20211109/promproizvodstvo-1758201481.html
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тюменская область, жкх, александр моор