https://ria.ru/20211116/napadenie-1759216269.html

В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре

В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре - РИА Новости, 16.11.2021

В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре

Отец и сын в Уссурийске осуждены на условный и реальный сроки лишения свободы за нападение в баре на полицейского при исполнении обязанностей, сообщает УМВД РФ... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:35

2021-11-16T02:35

2021-11-16T02:35

происшествия

уссурийск

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Отец и сын в Уссурийске осуждены на условный и реальный сроки лишения свободы за нападение в баре на полицейского при исполнении обязанностей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Нападавших задержали прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы.На мужчин возбуждено дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Обвиняемые полностью признали свою вину, возместили потерпевшему моральный вред, принесли извинения."Суд признал подсудимых виновными. Главе семейства назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Сыну назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает полиция.

https://ria.ru/20211115/prigovor-1759143512.html

уссурийск

приморский край

владивосток

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происшествия, уссурийск, приморский край, владивосток