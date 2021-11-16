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В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре - РИА Новости, 16.11.2021
В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
Отец и сын в Уссурийске осуждены на условный и реальный сроки лишения свободы за нападение в баре на полицейского при исполнении обязанностей, сообщает УМВД РФ... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T02:35
2021-11-16T02:35
2021-11-16T02:35
происшествия
уссурийск
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Отец и сын в Уссурийске осуждены на условный и реальный сроки лишения свободы за нападение в баре на полицейского при исполнении обязанностей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Нападавших задержали прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы.На мужчин возбуждено дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Обвиняемые полностью признали свою вину, возместили потерпевшему моральный вред, принесли извинения."Суд признал подсудимых виновными. Главе семейства назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Сыну назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает полиция.
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происшествия, уссурийск, приморский край, владивосток
В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
В Уссурийске отца и сына осудили за нападение на полицейского при исполнении обязанностей
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости.
Отец и сын в Уссурийске
осуждены на условный и реальный сроки лишения свободы за нападение в баре на полицейского при исполнении обязанностей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю
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"В октябре 2020 года в ночное время 47-летний житель Уссурийска и его 27-летний сын приехали в бар… В этот момент сотрудник полиции в форменном обмундировании, приехавший по сообщению о совершении кражи, проводил в заведении неотложные оперативно-следственные мероприятия. Нетрезвые граждане стали мешать ему выполнять служебные обязанности. На замечания в свой адрес приморцы отреагировали агрессивно: вдвоем напали на полицейского, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Нападавших задержали прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы.
На мужчин возбуждено дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Обвиняемые полностью признали свою вину, возместили потерпевшему моральный вред, принесли извинения.
"Суд признал подсудимых виновными. Главе семейства назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Сыну назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает полиция.