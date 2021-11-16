https://ria.ru/20211116/mishustin-1759304864.html
Мишустин распорядился выделить средства Министерству культуры
Мишустин распорядился выделить средства Министерству культуры - РИА Новости, 16.11.2021
Мишустин распорядился выделить средства Министерству культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии, сообщается на РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:33
2021-11-16T15:33
2021-11-16T16:04
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
михаил мишустин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757391087_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_ee38316d1c157888368cbaf6623fb8df.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2021 году главным распорядителям средств федерального бюджета для предоставления субсидий в целях господдержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в связи с ограничением доступа посетителей из-за распространения новой коронавирусной инфекции на оплату труда отдельных категорий работников… уплаты налогов и сборов, страховых взносов… оплату коммунальных услуг, оплату расходов", - говорится в распоряжении.Согласно приложению, Минкультуры получит 1,82 миллиарда рублей, в том числе театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757391087_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_31e5714beb05e872e253ed0afcf0f10d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил мишустин
15:33 16.11.2021 (обновлено: 16:04 16.11.2021)
Мишустин распорядился выделить средства Министерству культуры
Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более миллиарда рублей
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2021 году главным распорядителям средств федерального бюджета для предоставления субсидий в целях господдержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в связи с ограничением доступа посетителей из-за распространения новой коронавирусной инфекции на оплату труда отдельных категорий работников… уплаты налогов и сборов, страховых взносов… оплату коммунальных услуг, оплату расходов", - говорится в распоряжении.
Согласно приложению, Минкультуры получит 1,82 миллиарда рублей, в том числе театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей.