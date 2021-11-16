https://ria.ru/20211116/mishustin-1759304864.html

Мишустин распорядился выделить средства Министерству культуры

Мишустин распорядился выделить средства Министерству культуры - РИА Новости, 16.11.2021

Мишустин распорядился выделить средства Министерству культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии, сообщается на РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:33

2021-11-16T15:33

2021-11-16T16:04

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

михаил мишустин

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757391087_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_ee38316d1c157888368cbaf6623fb8df.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минкультуры более 1,8 миллиарда рублей в качестве поддержки на фоне пандемии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2021 году главным распорядителям средств федерального бюджета для предоставления субсидий в целях господдержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в связи с ограничением доступа посетителей из-за распространения новой коронавирусной инфекции на оплату труда отдельных категорий работников… уплаты налогов и сборов, страховых взносов… оплату коммунальных услуг, оплату расходов", - говорится в распоряжении.Согласно приложению, Минкультуры получит 1,82 миллиарда рублей, в том числе театрально-концертным организациям будет выделено 1,22 миллиарда рублей, а музеям – 606 миллионов рублей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил мишустин