https://ria.ru/20211116/metro-1759243821.html

В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов

В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов - РИА Новости, 16.11.2021

В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов

Казанское предприятие "Метроэлектротранс" объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале предприятия. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:54

2021-11-16T10:54

2021-11-16T10:54

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общество

казань

республика татарстан (татарстан)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Казанское предприятие "Метроэлектротранс" объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале предприятия.Власти Татарстана объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 22 ноября в республике будет запрещен проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Предполагается, что проверка будет осуществляться силами перевозчиков. По решению президента республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов."МУП "Метроэлектротранс" срочно набирает контролеров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена в дирекцию по сборам доходов и движения", - говорится в сообщении. По информации компании, рабочий день контролеров будет длиться с 6.00 до 18.00 или с 12.00 до 24.00. Заработная плата составит 20 тысяч рублей "на руки". Отмечается, что для претендентов наличие QR-кода обязательно.

https://ria.ru/20211106/tatarstan-1757863037.html

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республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии