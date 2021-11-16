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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/metro-1759243821.html
В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов
В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов - РИА Новости, 16.11.2021
В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов
Казанское предприятие "Метроэлектротранс" объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале предприятия. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:54
2021-11-16T10:54
распространение коронавируса
общество
казань
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Казанское предприятие "Метроэлектротранс" объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале предприятия.Власти Татарстана объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 22 ноября в республике будет запрещен проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Предполагается, что проверка будет осуществляться силами перевозчиков. По решению президента республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов."МУП "Метроэлектротранс" срочно набирает контролеров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена в дирекцию по сборам доходов и движения", - говорится в сообщении. По информации компании, рабочий день контролеров будет длиться с 6.00 до 18.00 или с 12.00 до 24.00. Заработная плата составит 20 тысяч рублей "на руки". Отмечается, что для претендентов наличие QR-кода обязательно.
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общество, казань, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:54 16.11.2021
 
В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов

Казанский "Метроэлектротранс" открыл вакансию контролера QR-кодов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский метрополитен
Казанский метрополитен - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Казанское предприятие "Метроэлектротранс" объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале предприятия.
Власти Татарстана объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 22 ноября в республике будет запрещен проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Предполагается, что проверка будет осуществляться силами перевозчиков. По решению президента республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
"МУП "Метроэлектротранс" срочно набирает контролеров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена в дирекцию по сборам доходов и движения", - говорится в сообщении. По информации компании, рабочий день контролеров будет длиться с 6.00 до 18.00 или с 12.00 до 24.00. Заработная плата составит 20 тысяч рублей "на руки". Отмечается, что для претендентов наличие QR-кода обязательно.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 11:27Распространение коронавируса
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
 
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