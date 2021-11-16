США расставили Путину ловушки, но попались в них сами

16:18 16.11.2021 (обновлено: 17:46 16.11.2021)
Сербский журнал нашел в Европе "ловушки для Путина"
"Печат": США спровоцировали Европу во время кризиса, попытались выставить Россию виноватой
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вашингтон воспользовался ситуацией на энергетическом рынке и попытался подставить Москву, заявил колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат".
"Когда зима постучится в двери холодных квартир и пустых газовых хранилищ в Европе, весь гнев общественности будет направлен на Россию и Владимира Путина, и уж американцы с помощью своих СМИ об этом позаботятся", — написал он.
Автор отметил, что для страны выгодно оставаться прозрачным и надежным игроком на рынке, в то время как представители США, напротив, чаще используют очернение конкурентов как инструмент борьбы за собственные интересы. Американскую энергетическую политику, в свою очередь, он назвал "искусно расставленными ловушками", которые, в частности, должны были спровоцировать Москву и Владимира Путина в дискуссии.
"Для российского государства хорошо, когда цены на нефть и газ относительно высоки, но не настолько, чтобы нарушать нормальные экономические потоки, вызывать панику на рынках и подрывать экономику российских партнеров", — подчеркивается в материале.
Билбия также вспомнил о попытках Вашингтона препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2". По его словам, США заинтересованы в том, чтобы осуществлять поставки собственных энергоресурсов в Европу. Для жителей региона дорогой американский газ представляется как "правильный и политкорректный" ресурс, поставленный "друзьями Европы".
"Для США "Северный поток — 2" действительно не представляет ни экономической, ни геополитической ценности. Он укрепит позиции России и Германии, двух крупнейших экономических и геополитических конкурентов Вашингтона", — резюмировал автор.
В Европе цены на газ резко выросли в начале осени, достигнув исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров. На минувшей неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов. Основными причинами кризисной ситуации, по мнению экспертов, стал низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, а также ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
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