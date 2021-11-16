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США расставили Путину ловушки, но попались в них сами

Сербский журнал нашел в Европе "ловушки для Путина" - РИА Новости, 16.11.2021

США расставили Путину ловушки, но попались в них сами

Вашингтон воспользовался ситуацией на энергетическом рынке и попытался подставить Москву, заявил колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:18

2021-11-16T16:18

2021-11-16T17:46

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вашингтон воспользовался ситуацией на энергетическом рынке и попытался подставить Москву, заявил колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат"."Когда зима постучится в двери холодных квартир и пустых газовых хранилищ в Европе, весь гнев общественности будет направлен на Россию и Владимира Путина, и уж американцы с помощью своих СМИ об этом позаботятся", — написал он.Автор отметил, что для страны выгодно оставаться прозрачным и надежным игроком на рынке, в то время как представители США, напротив, чаще используют очернение конкурентов как инструмент борьбы за собственные интересы. Американскую энергетическую политику, в свою очередь, он назвал "искусно расставленными ловушками", которые, в частности, должны были спровоцировать Москву и Владимира Путина в дискуссии."Для российского государства хорошо, когда цены на нефть и газ относительно высоки, но не настолько, чтобы нарушать нормальные экономические потоки, вызывать панику на рынках и подрывать экономику российских партнеров", — подчеркивается в материале.Билбия также вспомнил о попытках Вашингтона препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2". По его словам, США заинтересованы в том, чтобы осуществлять поставки собственных энергоресурсов в Европу. Для жителей региона дорогой американский газ представляется как "правильный и политкорректный" ресурс, поставленный "друзьями Европы"."Для США "Северный поток — 2" действительно не представляет ни экономической, ни геополитической ценности. Он укрепит позиции России и Германии, двух крупнейших экономических и геополитических конкурентов Вашингтона", — резюмировал автор.В Европе цены на газ резко выросли в начале осени, достигнув исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров. На минувшей неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов. Основными причинами кризисной ситуации, по мнению экспертов, стал низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, а также ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html

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экономика, в мире, природный газ, сша, европа, москва, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия