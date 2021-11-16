Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/lovushki-1759314679.html
США расставили Путину ловушки, но попались в них сами
Сербский журнал нашел в Европе "ловушки для Путина" - РИА Новости, 16.11.2021
США расставили Путину ловушки, но попались в них сами
Вашингтон воспользовался ситуацией на энергетическом рынке и попытался подставить Москву, заявил колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:18
2021-11-16T17:46
экономика
в мире
природный газ
сша
европа
москва
владимир путин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb58faea602c7188aeaf5c20186b43e.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вашингтон воспользовался ситуацией на энергетическом рынке и попытался подставить Москву, заявил колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат"."Когда зима постучится в двери холодных квартир и пустых газовых хранилищ в Европе, весь гнев общественности будет направлен на Россию и Владимира Путина, и уж американцы с помощью своих СМИ об этом позаботятся", — написал он.Автор отметил, что для страны выгодно оставаться прозрачным и надежным игроком на рынке, в то время как представители США, напротив, чаще используют очернение конкурентов как инструмент борьбы за собственные интересы. Американскую энергетическую политику, в свою очередь, он назвал "искусно расставленными ловушками", которые, в частности, должны были спровоцировать Москву и Владимира Путина в дискуссии."Для российского государства хорошо, когда цены на нефть и газ относительно высоки, но не настолько, чтобы нарушать нормальные экономические потоки, вызывать панику на рынках и подрывать экономику российских партнеров", — подчеркивается в материале.Билбия также вспомнил о попытках Вашингтона препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2". По его словам, США заинтересованы в том, чтобы осуществлять поставки собственных энергоресурсов в Европу. Для жителей региона дорогой американский газ представляется как "правильный и политкорректный" ресурс, поставленный "друзьями Европы"."Для США "Северный поток — 2" действительно не представляет ни экономической, ни геополитической ценности. Он укрепит позиции России и Германии, двух крупнейших экономических и геополитических конкурентов Вашингтона", — резюмировал автор.В Европе цены на газ резко выросли в начале осени, достигнув исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров. На минувшей неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов. Основными причинами кризисной ситуации, по мнению экспертов, стал низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, а также ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html
https://ria.ru/20211115/putin-1759059527.html
https://ria.ru/20211113/gaz-1758873751.html
сша
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fd1c699c0f7bae30df102930d0e898c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, сша, европа, москва, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия
16:18 16.11.2021 (обновлено: 17:46 16.11.2021)
 
Сербский журнал нашел в Европе "ловушки для Путина"

"Печат": США спровоцировали Европу во время кризиса, попытались выставить Россию виноватой

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вашингтон воспользовался ситуацией на энергетическом рынке и попытался подставить Москву, заявил колумнист Боян Билбия в сербском журнале "Печат".
"Когда зима постучится в двери холодных квартир и пустых газовых хранилищ в Европе, весь гнев общественности будет направлен на Россию и Владимира Путина, и уж американцы с помощью своих СМИ об этом позаботятся", — написал он.
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 08:00
Готовят почву: зачем Россия ограничила экспорт ключевого продукта
Автор отметил, что для страны выгодно оставаться прозрачным и надежным игроком на рынке, в то время как представители США, напротив, чаще используют очернение конкурентов как инструмент борьбы за собственные интересы. Американскую энергетическую политику, в свою очередь, он назвал "искусно расставленными ловушками", которые, в частности, должны были спровоцировать Москву и Владимира Путина в дискуссии.
"Для российского государства хорошо, когда цены на нефть и газ относительно высоки, но не настолько, чтобы нарушать нормальные экономические потоки, вызывать панику на рынках и подрывать экономику российских партнеров", — подчеркивается в материале.
Билбия также вспомнил о попытках Вашингтона препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2". По его словам, США заинтересованы в том, чтобы осуществлять поставки собственных энергоресурсов в Европу. Для жителей региона дорогой американский газ представляется как "правильный и политкорректный" ресурс, поставленный "друзьями Европы".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 10:02
Экс-глава ЕП объяснил, почему Путина готовы ругать даже за плохую погоду
"Для США "Северный поток — 2" действительно не представляет ни экономической, ни геополитической ценности. Он укрепит позиции России и Германии, двух крупнейших экономических и геополитических конкурентов Вашингтона", — резюмировал автор.
В Европе цены на газ резко выросли в начале осени, достигнув исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров. На минувшей неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов. Основными причинами кризисной ситуации, по мнению экспертов, стал низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, а также ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 06:04
На Украине нашли замену российскому газу
 
ЭкономикаВ миреПриродный газСШАЕвропаМоскваВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией