Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/kurgan-1759230737.html
Курганские детдома и интернаты проверят после издевательств над ребенком
Курганские детдома и интернаты проверят после издевательств над ребенком - РИА Новости, 16.11.2021
Курганские детдома и интернаты проверят после издевательств над ребенком
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил со вторника начать проверки детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:34
2021-11-16T09:34
происшествия
дети
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572163984_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_c05830f1bbfc0cba8b1f8af4ab33abc2.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил со вторника начать проверки детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров на предмет того, как персонал исполняет свои обязанности в данных учреждениях, сообщила пресс-служба правительства региона.В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон факты издевательств над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Как сообщалось, после опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)."Губернатор Вадим Шумков поручил провести проверки в стационарных учреждениях Курганской области, находящихся в ведении региональных ведомств. Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров. Проверки начнутся с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.Они будут касаться выполнения руководством и персоналом своих обязанностей по соблюдению прав проживающих в стационарных учреждениях детей и взрослых, иных условий их проживания, уточняется в сообщении.Кроме сотрудников главного управления социальной защиты населения, уполномоченных по правам ребёнка и по правам человека в Курганской области к проверкам будут привлечены контрольно-надзорные ведомства, добавляется в сообщении. Глава региона также предложил принять участие в указанных проверках представителям прокуратуры, поясняет пресс-служба.Указанные проверки направлены на пресечение нарушений условий содержания, а также пресечение возможных злоупотреблений со стороны персонала либо иных лиц, в первую очередь - в отношении детей, говорится в сообщении. В случае выявления нарушений и ненадлежащего исполнения руководством и сотрудниками учреждений своих обязанностей виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20211115/vospitateli-1759191356.html
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Издевательства подростков над малышом в детском доме. Видео очевидца
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в интернете видео с издевательствами воспитанников старшего возраста над малышом.
2021-11-16T09:34
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572163984_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_9c8b1b8e37d7cc3ed9b3e04d4b66b0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дети, курганская область
09:34 16.11.2021
 
Курганские детдома и интернаты проверят после издевательств над ребенком

Курганские власти проверят все детдома и интернаты после издевательств над рабенком

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил со вторника начать проверки детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров на предмет того, как персонал исполняет свои обязанности в данных учреждениях, сообщила пресс-служба правительства региона.
В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон факты издевательств над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Как сообщалось, после опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).
"Губернатор Вадим Шумков поручил провести проверки в стационарных учреждениях Курганской области, находящихся в ведении региональных ведомств. Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров. Проверки начнутся с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
Они будут касаться выполнения руководством и персоналом своих обязанностей по соблюдению прав проживающих в стационарных учреждениях детей и взрослых, иных условий их проживания, уточняется в сообщении.
Кроме сотрудников главного управления социальной защиты населения, уполномоченных по правам ребёнка и по правам человека в Курганской области к проверкам будут привлечены контрольно-надзорные ведомства, добавляется в сообщении. Глава региона также предложил принять участие в указанных проверках представителям прокуратуры, поясняет пресс-служба.
Указанные проверки направлены на пресечение нарушений условий содержания, а также пресечение возможных злоупотреблений со стороны персонала либо иных лиц, в первую очередь - в отношении детей, говорится в сообщении. В случае выявления нарушений и ненадлежащего исполнения руководством и сотрудниками учреждений своих обязанностей виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, поясняется в сообщении.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 19:46
Воспитателей курганского детдома уволят после видео с издевательствами
 
ПроисшествияДетиКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:45Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
Лента новостейМолния
Россия возобновит авиасообщение с пятью странамиНазвана приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах