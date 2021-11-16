https://ria.ru/20211116/kurgan-1759230737.html

Курганские детдома и интернаты проверят после издевательств над ребенком

Курганские детдома и интернаты проверят после издевательств над ребенком - РИА Новости, 16.11.2021

Курганские детдома и интернаты проверят после издевательств над ребенком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил со вторника начать проверки детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:34

2021-11-16T09:34

2021-11-16T09:34

происшествия

дети

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил со вторника начать проверки детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров на предмет того, как персонал исполняет свои обязанности в данных учреждениях, сообщила пресс-служба правительства региона.В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон факты издевательств над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Как сообщалось, после опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)."Губернатор Вадим Шумков поручил провести проверки в стационарных учреждениях Курганской области, находящихся в ведении региональных ведомств. Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров. Проверки начнутся с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.Они будут касаться выполнения руководством и персоналом своих обязанностей по соблюдению прав проживающих в стационарных учреждениях детей и взрослых, иных условий их проживания, уточняется в сообщении.Кроме сотрудников главного управления социальной защиты населения, уполномоченных по правам ребёнка и по правам человека в Курганской области к проверкам будут привлечены контрольно-надзорные ведомства, добавляется в сообщении. Глава региона также предложил принять участие в указанных проверках представителям прокуратуры, поясняет пресс-служба.Указанные проверки направлены на пресечение нарушений условий содержания, а также пресечение возможных злоупотреблений со стороны персонала либо иных лиц, в первую очередь - в отношении детей, говорится в сообщении. В случае выявления нарушений и ненадлежащего исполнения руководством и сотрудниками учреждений своих обязанностей виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20211115/vospitateli-1759191356.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Издевательства подростков над малышом в детском доме. Видео очевидца Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в интернете видео с издевательствами воспитанников старшего возраста над малышом. 2021-11-16T09:34 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, курганская область