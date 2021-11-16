https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759342214.html

Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в Крыму

Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в Крыму - РИА Новости, 16.11.2021

Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в случае негативного развития ситуации с коронавирусов. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:53

2021-11-16T17:53

2021-11-16T17:53

распространение коронавируса

севастополь

республика крым

сергей аксенов (политик)

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в случае негативного развития ситуации с коронавирусов."По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики призвал крымчанам не забывать носить маски в общественных местах и, по возможности, вакцинироваться.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, посещение общественных мест, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.Общее число заболевших в Крыму с начала пандемии превысило 106 тысяч, выздоровели 93,8 тысячи. Умерли 3216 человек (в том числе за последние сутки – 20).

https://ria.ru/20211116/vaktsina-1759335186.html

https://ria.ru/20211116/covid-19-1759337012.html

севастополь

республика крым

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, сергей аксенов (политик), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии