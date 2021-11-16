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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759342214.html
Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в Крыму
Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в Крыму - РИА Новости, 16.11.2021
Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в случае негативного развития ситуации с коронавирусов. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:53
2021-11-16T17:53
распространение коронавируса
севастополь
республика крым
сергей аксенов (политик)
коронавирусы
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в случае негативного развития ситуации с коронавирусов."По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики призвал крымчанам не забывать носить маски в общественных местах и, по возможности, вакцинироваться.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, посещение общественных мест, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.Общее число заболевших в Крыму с начала пандемии превысило 106 тысяч, выздоровели 93,8 тысячи. Умерли 3216 человек (в том числе за последние сутки – 20).
https://ria.ru/20211116/vaktsina-1759335186.html
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севастополь, республика крым, сергей аксенов (политик), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:53 16.11.2021
 
Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в Крыму

Глава Крыма Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых от COVID-19

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ужесточение ограничительных мер для непривитых в случае негативного развития ситуации с коронавирусов.
"По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Глава республики призвал крымчанам не забывать носить маски в общественных местах и, по возможности, вакцинироваться.
В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, посещение общественных мест, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.
Общее число заболевших в Крыму с начала пандемии превысило 106 тысяч, выздоровели 93,8 тысячи. Умерли 3216 человек (в том числе за последние сутки – 20).
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
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Источник: Минздрав допустил продление сертификатов для перенесших COVID-19
 
Распространение коронавирусаСевастопольРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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