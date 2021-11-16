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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759264978.html
Свердловская область потратила на борьбу с COVID восемь миллиардов рублей
Свердловская область потратила на борьбу с COVID восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 16.11.2021
Свердловская область потратила на борьбу с COVID восемь миллиардов рублей
Восемь миллиардов рублей направлено в Свердловской области на борьбу с COVID-19, заявил губернатор Евгений Куйвашев. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:23
2021-11-16T12:28
распространение коронавируса
общество
свердловская область
евгений куйвашев
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Восемь миллиардов рублей направлено в Свердловской области на борьбу с COVID-19, заявил губернатор Евгений Куйвашев."Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня. Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – все это требует серьезных финансовых вливаний. Приведу только несколько цифр. На сегодняшний день фактическое финансирование мер по противодействию COVID-19 за счет средств федерального и областного бюджетов составило более 8 миллиардов рублей", - сказал Куйвашев на заседании заксобрания региона.Губернатор добавил, что свыше 2 миллиардов рублей направлено на стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала.При этом, по словам Куйвашева, пандемия не помешала реализации планов по развитию уральской медицины."Мы запустили программу модернизации ее первичного звена, направив на эти цели в текущем году 3,1 миллиарда рублей. За счет этого медорганизации получат почти полторы тысячи единиц нового оборудования. Серьезно обновлен автопарк учреждений здравоохранения. Для нужд медицины поставлено 276 автомобилей. До конца года в сельских территориях будут смонтированы 11 модульных ФАПов и здание общеврачебной практики. В 2022 году планируем создать еще пять онкоцентров и переоснастить 15 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений", - отметил глава региона.
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общество, свердловская область, евгений куйвашев, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:23 16.11.2021 (обновлено: 12:28 16.11.2021)
 
Свердловская область потратила на борьбу с COVID восемь миллиардов рублей

Куйвашев: восемь миллиардов рублей направлено в Свердловской области на борьбу с COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области
Медицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Восемь миллиардов рублей направлено в Свердловской области на борьбу с COVID-19, заявил губернатор Евгений Куйвашев.
"Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня. Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – все это требует серьезных финансовых вливаний. Приведу только несколько цифр. На сегодняшний день фактическое финансирование мер по противодействию COVID-19 за счет средств федерального и областного бюджетов составило более 8 миллиардов рублей", - сказал Куйвашев на заседании заксобрания региона.
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Губернатор добавил, что свыше 2 миллиардов рублей направлено на стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала.
При этом, по словам Куйвашева, пандемия не помешала реализации планов по развитию уральской медицины.
"Мы запустили программу модернизации ее первичного звена, направив на эти цели в текущем году 3,1 миллиарда рублей. За счет этого медорганизации получат почти полторы тысячи единиц нового оборудования. Серьезно обновлен автопарк учреждений здравоохранения. Для нужд медицины поставлено 276 автомобилей. До конца года в сельских территориях будут смонтированы 11 модульных ФАПов и здание общеврачебной практики. В 2022 году планируем создать еще пять онкоцентров и переоснастить 15 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений", - отметил глава региона.
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