https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759263784.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, Москва занимает второе место, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:15

2021-11-16T12:15

2021-11-16T12:16

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, Москва занимает второе место, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,11%, 2. Москва 0,14%, 3.Республика Алтай 0,16%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759262668.html

республика алтай

республика калмыкия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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