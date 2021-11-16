https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759263784.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, Москва занимает второе место, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:15
2021-11-16T12:15
2021-11-16T12:16
распространение коронавируса
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республика калмыкия
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, Москва занимает второе место, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,11%, 2. Москва 0,14%, 3.Республика Алтай 0,16%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:15 16.11.2021 (обновлено: 12:16 16.11.2021)
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии — 0,11%