https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759262355.html

В России выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.11.2021

В России выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 36,8 тысячи человек — это минимальный показатель с 28 октября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:12

2021-11-16T12:12

2021-11-16T12:38

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 36,8 тысячи человек — это минимальный показатель с 28 октября, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 36 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2438 (6,6 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 38 420 инфицированных, максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,42 до 0,40 процента. Умерли 1240 человек (вчера было 1211). Здесь рекорд отмечался 13 ноября — 1241 летальный исход.Выписался после лечения 3461 пациент.По числу новых случаев на первом месте оказался Санкт-Петербург — 3131. В Москве выявили 2606 заболевших (днем ранее было 3789), Подмосковье — 2043, Самарской области — 1793, Крыму — 859, Нижегородской области — 774, Воронежской — 749, Свердловской — 726, Красноярском крае — 717, Пермском — 695.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 инфицированных, на Чукотке их 20, а в Магаданской области — 33.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 145 912 человек, из них 257 837 скончались, 7 846 448 вылечились. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211115/delta-shtamm-1759116023.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759264397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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