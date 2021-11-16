12:12 16.11.2021 (обновлено: 12:38 16.11.2021)
В России выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом увеличилось на 36,8 тысячи человек — это минимальный показатель с 28 октября, следует из данных оперативного штаба.
Накануне было 38 420 инфицированных, максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,42 до 0,40 процента.
Умерли 1240 человек (вчера было 1211). Здесь рекорд отмечался 13 ноября — 1241 летальный исход.
Выписался после лечения 3461 пациент.
По числу новых случаев на первом месте оказался Санкт-Петербург — 3131. В Москве выявили 2606 заболевших (днем ранее было 3789), Подмосковье — 2043, Самарской области — 1793, Крыму — 859, Нижегородской области — 774, Воронежской — 749, Свердловской — 726, Красноярском крае — 717, Пермском — 695.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 инфицированных, на Чукотке их 20, а в Магаданской области — 33.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 145 912 человек, из них 257 837 скончались, 7 846 448 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.