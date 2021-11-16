Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759229833.html
В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов
В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов - РИА Новости, 16.11.2021
В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего терапевта поликлиники в Волгограде, подозреваемого в выдаче за взятки поддельных сертификатов о... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:31
2021-11-16T09:31
происшествия
общество
волгоградская область
волгоград
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
сертификат о вакцинации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610647_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_7612b9395c65a70f74efb4bb38f69974.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего терапевта поликлиники в Волгограде, подозреваемого в выдаче за взятки поддельных сертификатов о прививках от коронавируса, сообщает СУСК России по области.По данным следствия, с апреля по август 26-летний участковый врач-терапевт городской поликлиники, который был включен в состав прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавируса, получал взятки за выдачу сертификатов, внося в них ложные сведения."Вступив в преступный сговор с не менее чем с 27 физическими лицами, согласившихся на фиктивную вакцинацию, и получив от них взятку в общей сумме около 171 тысячи рублей, он уничтожал неиспользованную вакцину, после чего передавал сфальсифицированные сертификаты для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения", - сказано в пресс-релизе.Тем самым мужчина исказил информацию о фактической вакцинации населения, создав при этом опасность для жизни и здоровья других людей, считают следователи. Его действия были выявлены сотрудниками ГУМВД России по Волгоградской области.
https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610647_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_5de525313802a8d53f85af4ab0471c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, волгоградская область, волгоград, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
09:31 16.11.2021
 
В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов

Врача из Волгограда заподозрили в выдаче поддельных ковид-сертификатов

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего терапевта поликлиники в Волгограде, подозреваемого в выдаче за взятки поддельных сертификатов о прививках от коронавируса, сообщает СУСК России по области.

"Следственными органами СУСК России по области в отношении бывшего врача-терапевта одной из поликлиник города Волгоград возбуждено уголовное дело по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с апреля по август 26-летний участковый врач-терапевт городской поликлиники, который был включен в состав прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавируса, получал взятки за выдачу сертификатов, внося в них ложные сведения.
"Вступив в преступный сговор с не менее чем с 27 физическими лицами, согласившихся на фиктивную вакцинацию, и получив от них взятку в общей сумме около 171 тысячи рублей, он уничтожал неиспользованную вакцину, после чего передавал сфальсифицированные сертификаты для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения", - сказано в пресс-релизе.
Тем самым мужчина исказил информацию о фактической вакцинации населения, создав при этом опасность для жизни и здоровья других людей, считают следователи. Его действия были выявлены сотрудниками ГУМВД России по Волгоградской области.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые выдаются пациентам после прививки Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
04:25Распространение коронавируса
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
 
ПроисшествияОбществоВолгоградская областьВолгоградЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииСертификат о вакцинации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
Лента новостейМолния
Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов