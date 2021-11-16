https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759229833.html

В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов

В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов - РИА Новости, 16.11.2021

В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего терапевта поликлиники в Волгограде, подозреваемого в выдаче за взятки поддельных сертификатов о... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:31

2021-11-16T09:31

2021-11-16T09:31

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коронавирус в россии

сертификат о вакцинации

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего терапевта поликлиники в Волгограде, подозреваемого в выдаче за взятки поддельных сертификатов о прививках от коронавируса, сообщает СУСК России по области.По данным следствия, с апреля по август 26-летний участковый врач-терапевт городской поликлиники, который был включен в состав прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавируса, получал взятки за выдачу сертификатов, внося в них ложные сведения."Вступив в преступный сговор с не менее чем с 27 физическими лицами, согласившихся на фиктивную вакцинацию, и получив от них взятку в общей сумме около 171 тысячи рублей, он уничтожал неиспользованную вакцину, после чего передавал сфальсифицированные сертификаты для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения", - сказано в пресс-релизе.Тем самым мужчина исказил информацию о фактической вакцинации населения, создав при этом опасность для жизни и здоровья других людей, считают следователи. Его действия были выявлены сотрудниками ГУМВД России по Волгоградской области.

https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, волгоградская область, волгоград, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации