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В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов
В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов - РИА Новости, 16.11.2021
В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего терапевта поликлиники в Волгограде, подозреваемого в выдаче за взятки поддельных сертификатов о... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:31
2021-11-16T09:31
2021-11-16T09:31
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коронавирус в россии
сертификат о вакцинации
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего терапевта поликлиники в Волгограде, подозреваемого в выдаче за взятки поддельных сертификатов о прививках от коронавируса, сообщает СУСК России по области.По данным следствия, с апреля по август 26-летний участковый врач-терапевт городской поликлиники, который был включен в состав прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавируса, получал взятки за выдачу сертификатов, внося в них ложные сведения."Вступив в преступный сговор с не менее чем с 27 физическими лицами, согласившихся на фиктивную вакцинацию, и получив от них взятку в общей сумме около 171 тысячи рублей, он уничтожал неиспользованную вакцину, после чего передавал сфальсифицированные сертификаты для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения", - сказано в пресс-релизе.Тем самым мужчина исказил информацию о фактической вакцинации населения, создав при этом опасность для жизни и здоровья других людей, считают следователи. Его действия были выявлены сотрудниками ГУМВД России по Волгоградской области.
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происшествия, общество, волгоградская область, волгоград, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
В Волгоградской области врача заподозрили в выдаче поддельных сертификатов
Врача из Волгограда заподозрили в выдаче поддельных ковид-сертификатов