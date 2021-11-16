https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759288310.html

В Минобороны рассказали о космических испытаниях, проводимых Пентагоном

В Минобороны рассказали о космических испытаниях, проводимых Пентагоном - РИА Новости, 16.11.2021

В Минобороны рассказали о космических испытаниях, проводимых Пентагоном

Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая беспилотные, заявили в Минобороны... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:15

2021-11-16T14:15

2021-11-16T14:20

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая беспилотные, заявили в Минобороны России."В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и, тем более, после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211116/sputnik-1759216998.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша, россия, безопасность, космос - риа наука