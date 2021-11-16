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В Минобороны рассказали о космических испытаниях, проводимых Пентагоном
В Минобороны рассказали о космических испытаниях, проводимых Пентагоном - РИА Новости, 16.11.2021
В Минобороны рассказали о космических испытаниях, проводимых Пентагоном
Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая беспилотные, заявили в Минобороны... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:15
2021-11-16T14:15
2021-11-16T14:20
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая беспилотные, заявили в Минобороны России."В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и, тем более, после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша, россия, безопасность, космос - риа наука
14:15 16.11.2021 (обновлено: 14:20 16.11.2021)
В Минобороны рассказали о космических испытаниях, проводимых Пентагоном
Минобороны: Пентагон активно разрабатывает и испытывает на орбите ударно-боевые средства