https://ria.ru/20211116/granty-1759345351.html
Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты
Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты - РИА Новости, 16.11.2021
Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты
Порядок предоставления грантов социальным предпринимателям утвержден во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:04
2021-11-16T18:04
2021-11-16T18:04
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости. Порядок предоставления грантов социальным предпринимателям утвержден во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.На получение гранта могут претендовать компании из различных сфер деятельности, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, реализующие товары, которые были произведены такими работниками, а также предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.Грант предусматривает софинансирование социального предприятия в размере не менее 50%, при этом его бюджет должен составлять не менее 200 тысяч рублей. Максимальная сумма субсидии составит 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211109/kadry-1758285536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости
. Порядок предоставления грантов социальным предпринимателям утвержден во вторник на заседании правительства Тверской области
, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На получение гранта могут претендовать компании из различных сфер деятельности, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, реализующие товары, которые были произведены такими работниками, а также предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.
Грант предусматривает софинансирование социального предприятия в размере не менее 50%, при этом его бюджет должен составлять не менее 200 тысяч рублей. Максимальная сумма субсидии составит 500 тысяч рублей.
"Средства гранта можно применять для ремонта помещений, используемых для социальной деятельности, приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции, переоборудования транспорта для перевозки инвалидов и прочее. Проект должен быть реализован не позднее 1 ноября года, следующего за годом получения гранта", - отметили в пресс-службе.