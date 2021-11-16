https://ria.ru/20211116/granty-1759345351.html

Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты

Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты - РИА Новости, 16.11.2021

Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты

Порядок предоставления грантов социальным предпринимателям утвержден во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:04

2021-11-16T18:04

2021-11-16T18:04

тверская область

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ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости. Порядок предоставления грантов социальным предпринимателям утвержден во вторник на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.На получение гранта могут претендовать компании из различных сфер деятельности, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, реализующие товары, которые были произведены такими работниками, а также предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.Грант предусматривает софинансирование социального предприятия в размере не менее 50%, при этом его бюджет должен составлять не менее 200 тысяч рублей. Максимальная сумма субсидии составит 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211109/kadry-1758285536.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60