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Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:21
2021-11-16T18:36
в мире
азербайджан
минобороны армении
армения
сергей шойгу
мид армении
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства."В ходе телефонной беседы министр обороны Армении рассказал о ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны", - говорится в сообщении.Папикян подчеркнул, что "вторжение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе от 9 ноября 2020 года и ставит под угрозу переговорный процесс"."Министр обороны РФ выразил готовность приложить максимальные усилия для прекращения военных действий, возвращения пленных и урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники. Есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html
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в мире, азербайджан, минобороны армении, армения, сергей шойгу, мид армении, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:21 16.11.2021 (обновлено: 18:36 16.11.2021)
 
Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Шойгу и глава Минобороны Армении Папикян обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.
"В ходе телефонной беседы министр обороны Армении рассказал о ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны", - говорится в сообщении.
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В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники
Папикян подчеркнул, что "вторжение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе от 9 ноября 2020 года и ставит под угрозу переговорный процесс".
"Министр обороны РФ выразил готовность приложить максимальные усилия для прекращения военных действий, возвращения пленных и урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники. Есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
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В миреАзербайджанМинобороны АрменииАрменияСергей ШойгуМИД АрменииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Минобороны АзербайджанаРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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