https://ria.ru/20211116/granitsa-1759348608.html

Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021

Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:21

2021-11-16T18:21

2021-11-16T18:36

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства."В ходе телефонной беседы министр обороны Армении рассказал о ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны", - говорится в сообщении.Папикян подчеркнул, что "вторжение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе от 9 ноября 2020 года и ставит под угрозу переговорный процесс"."Министр обороны РФ выразил готовность приложить максимальные усилия для прекращения военных действий, возвращения пленных и урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники. Есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html

https://ria.ru/20211116/unichtozhenie-1759328644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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