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В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу - РИА Новости, 16.11.2021
В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
Группа из 100 нелегальных мигрантов пыталась форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:05
2021-11-16T11:05
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Группа из 100 нелегальных мигрантов пыталась форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщает Пограничная стража Польши.Всего, по данным польских пограничников, за минувшие сутки было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения. Сотрудники Погранстражи вынесли постановления о выдворении с территории Польши в отношении 29 иностранцев.В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщает, что в понедельник во время дородных проверок задержано пять человек в связи с содействием в нелегальном пересечении границы. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Группа из 100 нелегальных мигрантов пыталась форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщает Пограничная стража Польши.
2021-11-16T11:05
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11:05 16.11.2021
 
В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу

Погранстража Польши заявила о попытках мигрантов в Белоруссии ночью форсировать границу

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Группа из 100 нелегальных мигрантов пыталась форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщает Пограничная стража Польши.
"На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Дубичах, границу безуспешно пыталась форсировать группа из 100 человек", - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter.
Всего, по данным польских пограничников, за минувшие сутки было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения. Сотрудники Погранстражи вынесли постановления о выдворении с территории Польши в отношении 29 иностранцев.
В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщает, что в понедельник во время дородных проверок задержано пять человек в связи с содействием в нелегальном пересечении границы. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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