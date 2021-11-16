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В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу

В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу - РИА Новости, 16.11.2021

В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу

Группа из 100 нелегальных мигрантов пыталась форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:05

2021-11-16T11:05

2021-11-16T11:05

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Группа из 100 нелегальных мигрантов пыталась форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью, сообщает Пограничная стража Польши.Всего, по данным польских пограничников, за минувшие сутки было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения. Сотрудники Погранстражи вынесли постановления о выдворении с территории Польши в отношении 29 иностранцев.В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщает, что в понедельник во время дородных проверок задержано пять человек в связи с содействием в нелегальном пересечении границы. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

белоруссия

польша

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2021

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T11:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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